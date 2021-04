R2: El robot autónomo que llevará la pizza hasta la puerta de tu casa

No cabe duda de que Dewey estaba en lo cierto cuando dijo esta sabia frase: “el futuro es hoy”. A cada rato, aparecen inventos y productos que nos hacen pensar lo mucho que nos ha cambiado la vida la tecnología en muchos sentidos, hasta para entregarnos comida en la comodidad de nuestras casas. Pero ahora, llega un robot que es capaz de llevarnos una pizza a domicilio y que al parecer, llega para cambiar la forma de repartir estas delicias.

Resulta que hace unos días, una de las cadenas de pizza más importantes del mundo, Domino’s Pizza, junto a la empresa líder de reparto con conducción autónoma, Nuro, anunciaron que se habían aliado para trabajar en algo sumamente especial. Ante la alta demanda de apps de comida y su entrega rápida, decidieron innovar por completo usando un pequeño automóvil que se maneja completamente solo y viaja de manera segura y eficiente.

R2, el robot que llevará la pizza caliente hasta tu casa

A partir de este 12 de abril, los clientes seleccionados que armen un pedido en el sitio oficial de la compañía en determinados días y horarios de Domino’s en Woodland Heights, ubicado en Houston, Texas, podrán elegir que su pizza la entregue el robot R2 de Nuro. Este es el primer vehículo de reparto en carretera completamente autónomo y sin ocupantes que cuenta con la aprobación reglamentaria del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

Y sí, aunque esto suena sumamente complicado y muy moderrrrno, en realidad funciona de una manera muy sencilla. Para empezar, las personas que decidan contratar los servicios de este auto/robot recibirán alertas de texto, que les informarán de su ubicación y les proporcionarán un PIN único para recoger su pedido. Los clientes también podrán rastrear el vehículo a través del GPS en su página de confirmación del pedido, así que no hay falla de que se pierda.

Este vehículo podría llegar a más partes del mundo

Una vez que el R2 llegue, las personas tendrán que introducir el PIN del que ya hablábamos antes en la pantalla táctil del robot. Las puertas del vehículo se abrirán suavemente hacia arriba, revelando el pedido caliente de Domino’s del cliente. Por ahora y como mencionábamos hace poco, el robot de Nuro solamente trabajará en una sucursal de la pizzería en Houston, así que por allá tendrán chance de ver cómo trabaja esta maravilla.

Sin embargo, ambas empresas no descartan la posibilidad de que en un futuro no tan lejano y si funciona como esperan, este robot llegue a otras partes del mundo para empezar a repartir. No cabe duda de que el futuro nos está alcanzando y la tecnología no dejará de sorprendernos, pues ahora hasta las pizzas llegarán hasta nuestras casas en esta clase de vehículos autónomos; increíble, ¿no? Si quieren ver al R2 en acción, acá les dejamos un video.