Ya llovió: Reaparece la joven que quería ir al tianguis a “pensar cosas” para recrear su video

Desde tiempos inmemorables, el internet de las cosas nos ha regalado a un montón de celebridades que se han hecho virales. Podríamos aventarnos una nota sobre estos personajazos que se convirtieron en memes, porque aunque pasen los años seguiremos utilizándolos para muchas situaciones. Pero estamos seguros que por acá no olvidan a la joven que quería ir al tianguis y no por un tepache sino para ir a “pensar cosas”.

Parece mentira, pero han pasado casi siete años desde que esta chica saltó a la fama por esta razón peculiar. Si no tienen idea de qué hablamos, en el video vemos como la muchacha hace un terrible berrinche porque quería ir sola al mercado sobre ruedas –como elegantemente se le dice– y no la dejaban. Por más que argumentaba que no iría a otro lado porque no tenía dinero, no logró convencer a su jefecita.

A pesar de que según ella, ya tenía el permiso de su papá, la joven de entonces 13 años soltó las lágrimas de cocodrilo y estaba decidida a salirse de su casa sin importarle nada. Sin embargo, al final su mamá la detuvo y en la desesperación dijo que quería ir al bendito tianguis a pensar cosas. Por supuesto que esta frase tan filosófica no le funcionó, aunque para fortuna de todos nosotros este momento quedó grabado para la posteridad.

Si quieren revivirlo, se los dejamos a continuación:

La joven del video reapareció y no en forma de fichas

Después de tantos años desde aquella escena digna de La Rosa de Guadalupe se hizo viral, de manera inesperada la muchacha reapareció para darnos un trancazo de nostalgia y una que otra risa. Resulta que un youtuber y tiktoker llamado @yosoyelpioki compartió un clip en la popular plataforma de videos cortos donde podemos ver a esta chica y tenemos que decir que al verla nos cayó el veinte de que ya pasó mucho tiempo.

La joven evidentemente creció, y volvió al internet no solo para saludar a los miles de fans que seguramente tiene, sino para recrear el video por el que todo el mundo la conoce. Junto a dos hombres –que actuaron como la mamá y el hermano–, dramatizó cada parte de ese momentazo y no solo eso, pues a manera de burla recordó esa frase que hasta el día de hoy seguimos viendo en redes sociales: “quiero ir al tianguis a pensar cosas”.

Al final, nunca supimos si la chica del video logró ir al tianguis por su propia cuenta o si encontró otro lugar –sin puestos ni esquimos– para pensar fríamente todas esas cosas que traía en la cabeza. Será uno de esos misterios que ni siquiera Dross podrá resolver, pero sin duda nos queda muy claro que aunque pasen los años, el mundo la seguirá recordando por ese berrinche enorme que la hizo viral.