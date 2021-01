¿Me quieres ver la cara de estúpida? Reaparece la niña del meme para hablar sobre su video viral

Desde tiempos inmemorables, el internet nos ha regalado grandes personajazos que gracias a videos de unos cuantos segundos han quedado inmortalizados. Sobre todo aquellos que protagonizan momentos graciosos, esos son los que recordamos con más cariño porque siempre suelen dejarnos frases épicas que quedaron para la posteridad, y ese es el caso de esta niña que hace años se convirtió en meme.

Estamos seguros que todos saben quién es Fernanda –mejor conocida por algunos como Niukita–, que se hizo viral hace nueve años y cuando apenas era una pequeña por un videoclip en el que la sacaban de sus casillas y demostraba que para las groserías, ella se pintaba sola. Alguien más la estaba grabando y preguntándole por un niño, pero ante tanta insistencia decidió contestar con un certero y contundente ¿me quieres ver la cara de estúpida?

Si no se acuerdan acá se los dejamos

La niña del meme regresó y no en forma de fichas

Desde entonces no se supo sobre el paradero de esta niña, pero ahora y tras 11 años de ese momento, regresó. Resulta que un youtuber llamado Yuly –que se ha hecho famoso por buscar a algunos personajes del internet, como el Señor de la Combi y el ‘San Juditas en bibicleta’– dio con el paradero de Fernanda, quien contó toda la verdad detrás de su video y lo que la llevó a decir esa bella frase por la que ahora todos las conocemos.

Evidentemente, pasó el tiempo y Fernanda creció. Pero más allá del cambio evidente, ella y su prima Karina –que se hace llamar Karilenko– contaron el origen del videoclip y su famoso apodo que en sus propias palabras, el llamarla Niukita fue un error de dedo al subirlo esta peculiar escena a YouTube, porque quería que el mundo la conociera por ser la versión infantil de la famosa mujer del entretenimiento mexicano, Niurka Marcos.

Fernanda se hizo viral por un error

“Como convivíamos mucho tiempo yo agarré una cámara y le dije -te voy a entrevistar-, pero yo molestándola, entonces ella se enojó y empezó a decir groserías (…) A ella le daba mucho coraje que yo le hiciera burla de un niño porque era muy feo, le daba coraje”, dijo la prima de la niña del meme sobre todas las frases épicas que dice en el video. Pero quizá lo más extraño de todo es que mencionan que se hizo viral por error.

De acuerdo con Karina: “fue un accidente que se publicara en internet, porque yo pensé que YouTube era para guardar videos. Entonces lo publiqué y de pronto empezaron a llegar comentarios”. Por otro lado, Fernanda dice que en su familia no tenían ni idea del video: “Mis papás no se enteraron sino después de tres años. Mis amigos se enorgullecían de tener una compañera famosa, pero mis papás no sabían hasta que un tío chismoso les comentó que andaba en redes sociales. Mi mamá me regañó, mi papá se enojó mucho”.

Actualmente, Karina trabaja y Fernanda estudia –aunque también tienen un canal de YouTube, pero después de tantos años y que su cara aparezca en un montón de memes a diario, ambas dejaron muy claro que ser virales las cambió la vida para bien y mucha alegría: “Estuvo genial que se haya publicado, que esta pend3/@ se hubiera equivocado. Siempre me han reconocido y me han pedido fotos, videos o mandar saludos, pero nunca cobramos por nada”.

Así que ya lo saben, si tenían la curiosidad de saber cómo se veía en 2021 la niña de la famosísima frase de “¿me quieres ver la cara de estúpida? y muchas más, aquí la tienen, contando toda su verdad, jiar jiar.