“Regresen a su país moreno” dice mujer racista a familia latina en Estados Unidos

Los casos de racismo en Estados Unidos parecen ser más comunes de lo que muchos quisiéramos, pues de manera constante vemos cómo ciudadanos de dicho país agreden y acosan a personas provenientes de otros lugares. Lamentablemente es la gente latina quien usualmente sufre de este mal que no logran erradicar en el país vecino.

Una mujer lanzó insultos racistas a una familia latina

Una vez más así lo ha confirmado un reciente video que se ha viralizado en TikTok y en el cual podemos escuchar cómo una mujer estadounidense lanza insultos racistas a una familia latina, la cual por accidente casi le chocó su camioneta en el estacionamiento de un centro comercial.

Medios locales indican que este hecho ocurrió en un estacionamiento de New Coney, en el estado de Texas. La familia de origen latino se echó de reversa para salir del lugar, sin embargo, casi le pegaban a la camioneta blanca de una mujer que no dudó en reclamarles por no tener cuidado. Pero eso no fue lo más grave del asunto.

“Regresen a su país moreno” se escucha en el video en cuestión

En un video que circula en redes sociales se aprecia cómo la mujer se acerca a la familia y le reclama por el choque. La mujer al parecer agredió a una mujer de la familia latina antes de que una de las integrantes comenzara a grabar, o eso suponemos ya que un hombre le reclama el haber “atacado primero” a la joven en cuestión.

“Regrésense a su país moreno” dice la mujer en un claro ataque racista contra la familia. “Sí, eso es exactamente lo que eres” le recrimina la mujer afectada a la agresora, quien se excusa diciendo que ella no es racista porque está “casada con un hombre de color“. Acá les dejamos el video en cuestión para que lo chequen:

La mujer y la familia se enfrentarán en un juicio

La mujer que grabó el video firmó que sí denunció a la mujer por el acto racista, sin embargo, ésta no fue a dar a la cárcel. Aunque eso no significa que haya salido victoriosa del asunto, ya que tanto ella como la familia latina tendrán un juicio este mes.