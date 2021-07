La voladora: Quitan campeonato a estudiantes que lanzaron tortillas a jugadores hispanos

Amamos los finales felices… ¿Recuerdan que hace unos días les contamos cómo un equipo de estudiantes de la escuela Coronado, en California, le lanzaron tortillas a los atletas de otra escuela? Pues bueno, parece que el evidente acto de racismo ya le pasó factura a los jugadores de Coronado.

El pasado 19 de junio se llevó a cabo un partido de basquetbol de final entre la Escuela Secundaria Coronado y la Orange Glen, al sur del estado de California. Todo iba relativamente normal hasta que estudiantes de la escuela Coronado decidieron festejar su triunfo y lanzar tortillas a los atletas de la Orange Glen, quienes en su mayoría son de origen hispano.

El acto causó una trifulca que obligó al personal de la escuela a llamar a la policía para evitar que el asunto pasara a mayores. Sin embargo, la cosa no quedó ahí ya que el Distrito Escolar Unificado de Coronado condenó lo ocurrido y aseguró que comenzaría las investigaciones correspondientes para llegar al fondo de este lamentable hecho.

Y vaya que no fueron palabras al aire. De acuerdo con medios locales, el pasado 30 de junio el organismo rector deportivo de las secundarias en California quitó el título regional masculino de la División 4-A a la escuela de Colorado, esto debido a su “conducta denigrante y humillante” durante el partido en el que lanzaron tortillas al equipo contrario.

Además de eso, el equipo de Coronado tiene prohibido jugar en los próximos tres años y albergar juegos de postemporada. En cuanto a los demás equipos de Coronado, tampoco pueden albergar juegos de postemporada hasta que los administradores, entrenadores y estudiantes-atletas de la escuela completen un taller deportivo y una capacitación en temas relacionados a la sensibilidad racial y cultural.

A pesar del incidente, que le costó el puesto al entrenador del equipo, el exalumno de la Secundaria de Coronado, señalado de haber llevado las tortillas al partido e incentivar a sus compañeros a que las arrojaran, dijo que este acto es una tradición en dicha escuela y negó que se tratara de un caso de racismo. Aunque las autoridades deportivas no creen lo mismo.

CIF Media Release | CIF State Executive Director Concludes Investigation of Incident that Occurred After Conclusion of Southern California Boys Basketball Division 4-A Regional Championship |

Full release 🔗 https://t.co/qv7YUlFM6z pic.twitter.com/61rHetWdNw

— CIF State (@CIFState) June 30, 2021