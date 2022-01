Michi chambeador: Rescatan a gatito y ahora trabaja como mecánico junto a su dueño

No cabe duda de que nos encanta checar historias de animalitos en el internet de las cosas, no importa cuándo leas esto. No solo nos levantan el ánimo cuando más lo necesitamos, también nos demuestran que a veces estos tiernos seres tienen una oportunidad más de encontrar un lugar donde les den la atención y el amor que tanto se merecen. Tal es el caso de un gatito que luego de se rescatado, ahora tiene un trabajo y toda la cosa.

Por acá les hemos contado varias historias similares, como la de un minino que ahora es el vigilante de una empresa (AQUÍ pueden checar lo que pasó con él). Sin embargo, en esta ocasión les queremos platicar sobre de otro felino, Oliver, y su nuevo dueño, Gilson Almeida. Este par de amigos son originarios de Sao Paulo, Brasil y sin duda, lo que ambos han pasado no ha sido fácil pero demuestra que siempre llegan mejores cosas para todos.

Esta es la historia del michi mecánico

De acuerdo a lo que ha contado Gilson a través de varios videos en su cuenta de TikTok, su amistad con el gatito comenzó cuando este y de la nada, se apareció en el taller mecánico en el que trabaja. Rápidamente, todos se encariñaron con él y le dieron de comer, pero conforme pasó el tiempo, este michi se ganó su corazón, le puso un nombre e inevitablemente terminó adoptándolo. Aunque eso no fue todo, ya que descubrió algo curioso.

Gilson Almeida dijo que le pareció extraño que al minino le gustara estar debajo de los coches. No solo en busca de calor –razón por la cual casi siempre encontramos a estos animalitos en esa posición–, también “revisaba” las llantas de algunos carros. Es por eso que se le ocurrió la brillante idea de “darle trabajo” checando que todo esté en orden con las naves que les llegan al taller. Si no nos creen, a continuación les dejamos un video que lo demuestra.

♬ som original – Gilson Almeida santo

Oliver y Gilson ahora son inseparables

Ante esta situación, el dueño del gatito decidió subir clips a TikTok en donde rápidamente se ha ganado el cariño de varios usuarios porque es muy cariñoso, sociable y sobre todo, se deja querer. En otro video se puede ver cómo el pequeño Oliver parece que está arreglando una llanta, sin importarle terminar manchado de aceite y mugroso con tal de que la chamba quede al 100 y sin duda, hacen falta más mecánico con esa dedicación.

Varios usuarios han comentado que es bastante tierno verlo en acción, porque realmente se ve que el michi está contento con su nueva vida. Pero sobre todo, muchos le aplaudieron a Gilson Almeida el hecho de haber adoptado a este animalito y darle todo el amor que se merece. No cabe duda de que estas historias, por más raro que suene, son las que nos levantan el ánimo y nos hacen ver que siempre tenemos una segunda oportunidad.

♬ som original – Gilson Almeida santo