¿Camarón que se duerme? Rescatan a pareja tras ser arrastrados por una ola en plena sesión de fotos

Muchos dicen que el día más feliz de una personas es cuando llega al altar, y puede que tengan razón, ya que debe ser muy especial jurar amor eterno a esa persona que tanto quieres. Preparar todo para una boda no es cosa sencilla, se tienen que hacer un montón de cosas y hasta desembolsar una buena lana para que salga perfecto, sin embargo, no todo termina siendo maravilloso y esta pareja nos demostró eso.

Lo que comenzó como una inocente sesión fotográfica, terminó siendo uno de los momentos más aterradores para este parejita, pues pasaron de la emoción a temer por sus vidas en cuestión de segundos. Resulta que par de tortolitos –así como muchos– querían que las fotos de su boda salieran espectaculares, pues es uno de los recuerdos que guardarán para siempre, así que decidieron que la harían en Laguna Beach, California.

Con el bellísimo atardecer de fondo, se dirigieron hacia uno de los puntos más altos de la playa para armar unas fotografías que hasta el mismísimo ‘Chivo’ Lubezki quisiera tomar. La pareja se paró justo en unas rocas cerca del mar y el fotógrafo estaba más arriba buscando la toma perfecta.

Fue en ese preciso momento cuando una ola enorme rompió exactamente donde ellos estaban, así que esta era la oportunidad para crear una imagen memorable y con la cual, esta parejita pudiera presumir para toda la vida. Todo iba de maravilla, ambos pensaron que no pasaría nada porque se encontraban a una distancia considerable pero como ya lo sabemos, las cosas siempre pueden ponerse peores.

Tuvieron que nadar para salvar la boda

Justo después de este momento el caos se desató, ya que la ola que creía inofensiva se llevó a ambos. De acuerdo con ABC, el fotógrafo rápidamente fue a buscar ayuda para salvar a esta pareja –no se le fueran a ir sin pagar–, pero mientras él salía al rescate, los novios tuvieron que nadar por sus vidas por un buen rato.

El fotógrafo traía la cámara, sin embargo, él no fue quien capturó el aparatoso momento. Uno de los vecinos capturó el vídeo del incidente desde un mirador cerca del Hotel Montage en Laguna Beach e inmediatamente pidió apoyo para que fueran a rescatarlos lo antes posible. Así mató dos pájaros de un tiro, les echó una mano y grabó el video para que todos pudiéramos ver lo que pasó.

¿Y vivieron felices para siempre?

Afortunadamente para este par, todo quedó en un susto. Después de flotar y luchar contra la corriente por unos cuantos minutos, los salvavidas de Laguna Beach llegaron para hacer su trabajo. La primera en salir del agua fue la novia, quien seguramente habrá hecho un coraje enorme al ver lo que su vestido estaba hecho un desastre.

Al final, no tenemos idea si se casaron o no porque como ya sabemos, en California siguen las medidas de distanciamiento social por el coronavirus. Sin embargo, estamos seguros que esta pareja nunca olvidará el momento en el que de plano tuvieron que nadar como si no hubiera para salvar el bodorrio y sus propias vidas. Ahora sí que ya tienen una historia increíble para contarle a sus nietos, jiar jiar jiar.