Desde el pasado 24 de febrero, los ojos del mundo se clavaron en Ucrania, pues fue en ese día en que el ejército de Rusia entró a este país e inició un conflicto armado que hasta el momento no se ve cuándo pueda parar. Todo el planeta se unió en solidaridad con el pueblo ucraniano de distintas maneras, ofreciéndoles apoyo a aquellos que huyeron de la guerra y demás. Sin embargo, hay quienes están ayudando desde su trinchera (o algo así) como un restaurante que sacó de su menú la ensalada rusa…

Sí, no es broma, esto es 100% real, no fake. Por acá les hemos contado historias increíbles alrededor de todo lo que está sucediendo entre ambos países, como la de una pareja conformada por un chico ruso y su novia ucraniana que se casaron ni más ni menos que en México (sí, eso pasó y AQUí les contamos su caso). Pero en esta ocasión les platicaremos sobre el dueño de un negocio de comida en Argentina que sorprendió a sus clientes por la curiosa decisión que tomó.

Foto vía Instagram: @federico_resto_bar

Aunque no lo crean, un restaurante sacó la ensalada rusa de su menú

De acuerdo con medios locales, el restaurante Federico Resto Bar –ubicado en Córdoba, Argentina– está al tanto la situación tan tensa que existe entre Ucrania y Rusia. Es por eso que como una esssstraña muestra de solidaridad con el pueblo ucraniana, tomaron una difícil elección que seguramente puso tristes a los fans de este platillo, porque dejaron de ofrecer la ensalada rusa dentro de su menú (y probablemente a muchas familias mexicanas no les gusta esto).

Para dejar muy clara su postura política, este negocio colocó un cartel en sus instalaciones donde mencionaron que por el momento, la famosa ensalada no estará disponible en su carta. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, ellos no fueron los únicos en sumarse a esta forma de apoyo, pues una heladería en la misma ciudad también retiró de su lista de sabores el de ‘crema rusa’.

“Si los jugadores de futbol están pidiendo no jugar contra Rusia, si las bandas de música no van a ir a tocar y yo tengo un sabor de helado, quiero manifestarme ante la guerra” Declaró José Lutri, dueño de la heladería

Foto: Especial

Y a todo esto, ¿la ensalada rusa en realidad viene de Rusia?

Por supuesto que toda esta situación, de eliminar platillos que tienen relación en el nombre con Rusia, llamó la atención y despertó la curiosidad de muchos. No por el hecho de dejar de ofrecerlos, no, la mayoría se empezó a preguntar si todo esto realmente viene de este país. Y por más increíble que esto parezca, al menos en el caso de la ensalada rusa, no tiene nada qué ver con la nación que gobierna Vladimir Putin.

De hecho y como dato curioso, esta delicia que muchas veces comemos en México fue creado por cocinero belga de origen francés, Lucien Olivier, quien hizo famoso este plato en Moscú y en un inicio se le bautizó como ensalada Olivier. Sin embargo, con el paso del tiempo, al pueblo ruso le encantó, tanto así que lo adoptaron casi casi como un platillo propio.

Foto: Pixabay