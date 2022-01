¿Ya no hayan buenos memes por ahora? Tranquilos que ya está aquí su reto visual de confianza para que se entretengan un rato. Es hora de ejercitar la mente y como siempre, el desafío que les traemos está bueno para poner a prueba la vista.

En esta ocasión, la misión está en encontrar a una pequeña abeja que está escondida entre un jardín lleno de flores. Pónganse vivos, presten mucha atención, búsquenle y rífense como los grandes….¡A darle!

Encuentra a la abeja entre las flores

Sabemos que les gustan los retos visuales de vez en cuando y por eso, acá en Sopitas.com les traemos uno más de esos que los mantienen con la vista bien puesta en los detalles. Como en ocasiones anteriores, la imagen del día corre a cargo del buen Gergely Dudás a quien muchos reconocen como el conocido ilustrador húngaro Dudolf.

Ya saben cómo va la cosa: hay que encontrar a la pequeña abeja que anda escondida entre las flores y como de costumbre, el reto no viene nada sencillito pues nuestra amarilla y voladora amiga es bastante pequeñita. Sabemos que son rifados, así que para meterle emoción a esto, intenten realizar el desafío en tan solo 15 segundos. ¿Le entran? ¡Ya van, pues!

Aquí la solución al reto visual de la abeja

Se los dijimos: no estaba nada sencillito. ¿Lo lograron? ¿Sí se rifaron o de plano no se pudo? No pasa nada; denle una vuelta más a la imagen de arriba e inténtelo de nuevo… sabemos (por experiencia) que no está fácil hallarle el modo, jeje. Si no, acá abajito les dejamos la solución.

¡Nos vemos en el próximo reto visual!