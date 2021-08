¿Puedes encontrar la pelota distinta a las demás en este reto visual?

Puede que a algunos les deje flojera y otros los amen, lo cierto es que desde hace poco más de un año, los retos visuales vinieron para darnos un buen momento de sana distracción. Aunque no solo nos han servido para matar el tiempo en casa después de ver todas las series y películas que teníamos pendientes o los discos que apenas salieron este 2021, también son sumamente útiles para ejercitar la vista, la memoria y el cerebro en general.

Por acá los hemos puesto a prueba en varias ocasiones y en distintos niveles, pidiéndoles que encuentren algunas cosas en distintas imágenes que en su mayoría son sumamente complicados (ACÁ les dejamos un reto de zombies nivel Dios). Sin embargo, en esta ocasión queremos que se diviertan y piensen un rato en el verano, la playita, el mar y más, encontrando una pelota que aunque no lo crean es diferente a las demás.

Un reto visual digno del verano

Resulta que hace ya un buen rato, el ilustrador húngaro conocido como Dudolf se dedica a crear obras espectaculares que en su mayoría reflejan a diferentes animales que salen de su imaginación. Pero recientemente se dio a la tarea de ilustrar a un zorro y conejo jugando con pelotas (por cierto, POR ACÁ pueden checar su trabajo), aunque bajita la mano una de esas esferas que nos sirve para jugar es distinta a las demás.

Así que ahora sí, es momento de ir corriendo por los lentes, la lupa, el microscopio o cualquier herramienta que necesiten para checar todos y cada uno de los detalles de este dibujo espectacular , porque los necesitarán y mucho. Recuerden que en esta ocasión no hay un límite de tiempo, así que tómatelo con calma, revisa muy bien la imagen y recurre a todas tus habilidades para resolver este reto visual, ¿están listos? Ahí les va:

¿Ya encontraron todas las películas?

Ahora bien, si están aquí es porque evidentemente nomás no hallaron la pelota en reto visual. Pero no se sientan mal, que a pensar de que en papel se veía muy papa todo, la verdad es que no era nada sencillo encontrar la que era diferente a los demás; solamente alguien con vista de águila podría haber dado con ella. De cualquier manera, prohibido agüitarse porque fue un buen ejercicio para poner a prueba la mente, ¿no creen?

Y tampoco se preocupen, que nosotros nos quebramos la cabeza por ustedes y a continuación les mostraremos dónde se encontraba esta esfera para que puedan continuar con su día. Y recuerden, que todo essto nada más es para divertirnos y pasar un buen rato demostrando nuestras habilidades mentales, haiga sido como haiga sido –como dicen por ahí– no olviden compartir con nosotros sus resultados para ver cómo les fue.