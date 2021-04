¿Ya se cansaron de los retos visuales? Bueno, pues en esta ocasión les traemos un acertijo más, pues queremos que encuentren a dos zombies escondidos ¿Puedes encontrar a los dos zombies en medio del caos en este reto visual? April 2nd, 4:54pm April 2nd, 4:54pm Jesús González Mientras Tanto

En estos tiempos que estamos viviendo, queremos entretenernos con lo que sea. Ya sea viendo una serie o película, escuchando música y hasta aprendiendo algo nuevo a través de los cursos en línea. Todo es válido con tal de despejarnos un momento de todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero siendo muy honestos, no nos cae para nada mal ejercitar la mente, y qué mejor si es con un reto visual de esos que ponen a prueba nuestros sentidos.

A lo largo de todos estos meses, por acá les hemos presentado un montón de acertijos de distintas dificultades, donde queremos que nos ayuden a encontrar objetos, personas, animales o cosas. Y la verdad es que nos hemos divertido un buen rato tratando de hallarlos en medio de imágenes sumamente complicadas –a pesar de que no siempre los resolvemos rápido–. Pero en esta ocasión, subiremos un poquito el nivel de exigencia.

Foto: Nickelodeon.

¿Pueden encontrar a los zombies?

El ilustrador surcoreano, Kicotoon, es un experto en retos visuales. Tanto así que armó una imagen que solamente aquellos que tienen buena vista podrán encontrar. Sabemos que por acá tenemos a varios fanáticos de los zombies, esos muertos vivientes que le hace la vida de cuadritos a los protagonistas de películas y series. Sin embargo, ahora les tocará a ustedes encontrar a estos dos personajazos en una situación un tanto complicada.

¿Por qué lo decimos? Bueno, pues tendrán que buscarlos en medio de un apocalipsis, así que como podrán imaginarse, todo es caos a su alrededor y esto por supuesto que dificulta un poco identificarlos. Somos muy conscientes de que ahora sí la cosa está complicada, así que les daremos todo el tiempo que necesiten para resolverlo, ¿están listos? En sus marcas, listos, fuera… es momento de que vayan y den con los dos zombies.

Foto vía Instagram: @kicotoon

¿Ya dieron con ellos?

Sabemos que este reto visual es casi nivel Dios, pero no se preocupen ni se sientan mal si no lograron dar con los dos zombies, que acá les contaremos dónde andan escondidos. Muchas veces la clave para resolver estos acertijos es buscar en los lugares más inesperados que se les puedan ocurrir, y por supuesto que aquí no es la excepción, pero la verdadera pista era sacar la lupa y clavarse examinando las orillas de la imagen.

Pero bueno, basta de hablar, a continuación les dejamos la ubicación exacta de este par de zombies. ¿Sí pudieron encontrarlos? ¿Les falló la vista? Como dirían por ahí, “haiga sido como haiga sido”, lo importante de todo esto siempre es divertirse y despejar un rato la mente con estos retos sumamente complicados. Ya lo saben, para la próxima tendrán que abrir muy bien los ojos y sobre todo, buscar en los lugares más raros.