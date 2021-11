A ver, a ver… ¿Puedes encontrar al fantasma entre las calaveras en este reto visual de Halloween?

Halloween es una fecha muy especial por todo lo que la envuelve. Aunque es el 31 de octubre, los amantes del terror tienen presente la noche de brujas prácticamente todo el año. Y qué mejor que pasar una noche de Halloween que bien entretenido mostrando que te rifas cuando de superar un reto visual se trata.

El reto visual de hoy consiste en algo muy simple (sí, como no…) nomás hay que ubicar a un aterrador fantasma que aprovechó el Halloween para salir del cementerio y se escondió entre un grupo de calaveras que andaban ahí ocupándose de lo suyo.

Encuentra al fantasma entre las calaveras

Oh sí, como ya te estás imginando, la cosa no será nada simple pues si algo identifica a fantasmas y calaveras, es que ambos seres característicos de la noche de brujas son del mismo color (o mejor dicho, ninguno de los dos tiene color).

Así que prepara bien tus ojos si es que de verás quieres presumir en tu próxima fiesta de Halloween que pudiste encontrar al fantasma escondido entre el grupo de calaveras porque no está nada sencillo. Ahhh pero no te vayas a tomar toda la noche porque no te quedará tiempo para salir a pedir dulces.

Hagamos un poco más interesante este reto visual y pon tu cronómetro antes de empezar la búsqueda para ver si logras encontrarlo en menos te 20 segundos… ¿te late? Bueno, ahí te va la imagen completa para que afines la vista.

¿Qué pasó, si hallaste al fantasma o te traicionaron esos bellos ojos? Te dije que no era nada fácil… Si no pudiste hacerlo en los 20 segundos, bueno, tómate ahora si tu tiempo y échale otra mirada a la imagen antes de seguir bajando y encontrar la solución.

Acá la solución a este divertido reto visual de Halloween

Si de plano no conseguiste dar con el fantasma, no te preocupes, en esta vida todo tiene una solución y a continuación te compartimos la de este reto visual para que cheques dónde estaba ese travieso fantasma.

Ahhhh ya viendo la solución como que ni estaba tan acá, ¿o sí? No olvides rolar este reto visual a tus amigos y familiares para ver cuántos y quiénes logran superarlo. Y si te late eso de los retos, por acá te dejamos más desafíos visuales para que sigas entrenando en este arte. ¡Hasta la próxima amigos y feliz noche de brujas!