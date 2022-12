¿Puedes encontrar los 7 objetos escondidos en este reto visual navideño?

Estamos en diciembre, se siente el frío y sobre todo, tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina. El ambiente navideño se siente a todo lo que da desde ya mismo y por eso, este reto visual está rebueno para pasar el rato.

Y como siempre, sabemos que a ustedes les laten los desafíos que de verdad los pongan a prueba. ¿Se rifan? Venga... Lo que deben hacer es encontrar siete cosas escondidas en la imagen navideña que les mostramos más abajo.

Encuentra los 7 objetos escondidos en la siguiente imagen navideña

El reto visual que les traemos es cortesía del mero mero Gergely Dudás, el reconocido ilustrador húngaro al que varios conocerán mejor bajo el sobrenombre de Dudolf.

Como les dijimos, la cosa es hallar en esta imagen los diversos objetos que están bien escondidos. Y para ponerle un poco de emoción a esto, ¿les late si le ponemos tiempo? Intenten encontrar todos los objetos en menos de un minuto y medio. Aquí les dejamos la lista de cosas que deben encontrar y más abajito, la imagen del desafío:

1. La señora Claus

2. Un Santa Claus con cara de amargado

3. Un muñeco de nieve

4. Una campana

5. Un oso polar

6. Un duende

7. Una manzana

Imagen del reto visual. Foto: Dudolf.

Aquí la solución al reto visual

¿Cómo les fue con el reto visual? ¿Verdad que no estaba nada facilito? Si lo lograron, son unos rifados. Si no, no se preocupen… Tómense su tiempo e inténtenlo; entendemos (por experiencia, jeje) que no está nada facilito.

Bueno, bueno… si de plano no se pudo, acá abajito les dejamos la solución al desafío y POR ACÁ, pueden encontrar otros retos visuales que les hemos traído antes en nuestras diferentes redes. Y no olviden pasarle este reto a sus conocidos para ver qué tal les va.

Solución del reto visual. Foto: Dudolf.