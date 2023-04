Nada como un buen reto visual para pasar el rato cuando ya no encuentras memes o videos que ver, ¿no? (que es algo que sucede más de lo que uno cree, jeje). Y bueno, aquí les traemos uno de esos que los va a dejar bien concentrados y picados.

Como ya lo leyeron arriba, el rollo está en encontrar tres nubes que están bien camufladas entre un montón de ovejas. Va a estar complicado, se los decimos de una vez, pero sabemos que se la van a rifar como los grandes.

Aquí el reto visual de las nubes y las ovejas

Una vez más, la imagen que les traemos a continuación es una creación del artista visual húngaro Gergely Dudás, como ya lo conocen varios bajo el apodo de Dudolf (por aquí encuentran su sitio web y otro contenido muy chido).

La instrucción es sencilla: chequen la imagen de acá abajito y encuentren las tres nubes entre las ovejas. Y para que a esto le pongamos más emoción, ¿les late que intenten completar el reto visual en menos de 30 segundos? Rífense.

Foto: Dudolf.

Esta es la solución del desafío

¿Y cómo les fue? ¿Verdad que no estaba tan facilito? Si no pudieron a la primera, no se desesperen y vuelvan a intentarlo. Si quieren, aumenten un poco más de tiempo al reloj del desafío…. O si ya de plano no se puedo, acá abajo les dejamos la solución.

Pueden checar por aquí todos los retos visuales que les hemos traído antes. Y no olviden rolarle este reto a sus amigos, familia, la novia, el novio… a quien ustedes meros quieran. ¡Nos vemos en el próximo reto visual!

Solución del reto visual. Foto: Dudolf.