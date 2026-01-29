Lo que necesitas saber: Recientemente el comediante reafirmó ser pro Donald Trump y apoyar sus ideas, lo que contrasta con sus ideas sobre México... siendo incluso fanático de Tigres.

Rob Schneider esta pasando por unos cambios extraños en su vida… y es que tan solo unas semanas después de haber reafirmado su apoyo a Donald Trump, se reveló que la historia de amor entre el actor y la mexicana Patricia Maya ha terminado.

Relación de Schneider // Instagram: @ iamrobschneider

Rob Schneider se divorcia de Patricia Maya

Hace unos años, Rob Schneider dio de qué hablar por su postura sobre las vacunas y ahora… el comediante vuelve a ser tendencia, pero por motivos completamente diferentes: su divorcio con la mexicana Patricia Maya.

Según medios de espectáculo, Patricia habría sido la encargada de tomar la decisión de poner fin a su matrimonio, presentando formalmente su divorcio en diciembre de 2025, aunque apenas se dio a conocer.

Y aunque la expareja de Hollywood ha pedido la confidencialidad en la ruptura, se ha filtrado que en el divorcio se incluye una solicitud para que ambos asistan a un programa de educación e información sobre padres.

Rob Schneider con su esposa en un partido de Tigres // Instagram: @iampatriciamaya

Reafirma su apoyo a Donald Trump

Acá está lo raro de este asunto. El actor, en diversas ocasiones, se presentó como admirador de México, no solo por su relación directa con una mexicana, sino que incluso mostró apoyo al equipo de futbol Tigres.

Tan solo unas semanas después del divorcio (considerando que se solicitó en diciembre), el comediante reafirmó ser pro Donald Trump y apoyar sus ideas, lo que contrasta con lo mostrado públicamente hace unos meses.

Ahora, Rob Schneider se suma a la lista de celebridades que han dejado la comedia y la actuación para defender sus posturas políticas… y lo ha dejado muy claro a través de redes sociales.