Lo cumplieron: Rusia lanza la misión que filmará la primera película en el espacio

Por ahí del pasado mes de mayo, les informábamos POR ACÁ que Rusia tenía grandes planes para abrir un nuevo capítulo en su historia como una de las potencias dentro de la carrera por conquistar el espacio. El proyecto buscaba lanzar una misión para filmar la primera película en órbita… y lo cumplieron.

Lla Agencia Espacial Federal Rusa (también conocida como Roscosmos) lanzó la nave espacial Soyuz MS-19, capitaneada por el experimentado cosmonauta Anton Shkaplerov, con el objetivo de llevar a la actriz Yulia Peresild y al director Klim Shipenko a la Estación Espacial Internacional.

La misión ha sido exitosa, los tripulantes han llegado a la ISS y parece que todo marcha de acuerdo al plan trazado. Estamos sin duda ante un momento histórico.

A lo largo de la historia de la industria cinematográfica, hemos visto cualquier cantidad de películas sobre el espacio, pero ninguna evidentemente había hecho un esfuerzo importante por surcar el universo en realidad. Y se entiende dadas las complicaciones que esto implica… y bueno, eso ahora es cosa del pasado.

Como mencionamos, Rusia se ha anotado un nuevo logro en la carrera espacial toda vez que la tripulación de la nave Soyuz MS-19 llegó sana y salva a la Estación Espacial Internacional en las últimas horas. El cohete salió de las instalaciones de lanzamiento de Roscocosmos en Baikonur, Kazajstán este martes 5 de octubre a las 4:55 de la mañana hora local, según lo que informa The New York Times.

Luego de un viaje de prácticamente tres horas y media, la nave llegó a la ISS con una ligera complicación ya que el cosmonauta Anton Shkaplerov debió acoplar la Soyuz a la Estación Espacial de manera manual, esto luego de que se presentara una falla en el sistema de acoplamiento automático… fuera de eso, todo ha salido bien según reportan el Kremlin.

Una vez que llegaron a la Estación Espacial Internacional, el equipo de filmación se encontró con los cosmonautas rusos Oleg Novitskiy y Pyotr Dubrov que han permanecido en la ISS desde el pasado mes de abril y quienes incluso están contemplados para hacer cameos en la película Challange (o El desafío, como se le ha llamado en español).

La cinta, financiada por la cadena Channel One del estado ruso y la propia Agencia Espacial Rusa, nos mostrará la historia de una médico cirujano (interpretada por Yulia Peresild) que debe hacer un viaje inesperado al espacio para hacerle una operación urgente a un astronauta. El rodaje durará 12 días y después de ese tiempo, el equipo de producción regresara a la Tierra junto con Novitskiy mientras qie Dubrov permanecerá en la ISS. Junto con el par de cosmonautas rusos, el equipo de Challange fue recibido por otros siete astronautas procedentes de las agencias de la NASA, Japón y Europa.

“Siento que estoy soñando”, dijo la actriz Yulia Peresild en una transmisión para la prensa rusa. “Hemos estado esperando eso durante tanto tiempo y, de hecho, ahora nos sentimos como en un sueño”, mencionó el director Klim Shipenko, quien mostró su entusiasmo previo al despegue mostrando el guión de la película antes de abordar la nave. La información oficial dice que se grabarán unos 40 minutos de secuencias en órbita.

Roscosmos, la ISS y sus ocupantes ya han compartido las imágenes de la llegada y el recibimiento que el cosmonauta Anton Shkaplerov y el equipo de la película tuvieron en su arribo a la Estación Espacial Internacional. Por ahora, el Kremlin apunta a que este proyecto, la primera película de larga duración que se filma en el espacio, reafirme su lugar como potencia en aeronáutica espacial.

¿Será este un golpe duro de parte de Rusia para Hollywood y los Estados Unidos? Por ahí se comenta que se les han adelantado en la partida… pero bueno, más allá de eso, hay que disfrutar este momento histórico.

Docking!

Welcome to the International @Space_Station, @Anton_Astrey, Yulia and Klim! We have already prepared dinner for you)) pic.twitter.com/YBRf8dqtuM

— Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) October 5, 2021