Debido a la cuarentena en la que nos ha puesto el coronavirus, muchas personas se han estado apoyando de las herramientas de internet para seguir con esas actividades que realizaban acompañados de otras personas, tales como ir al gimnasio, trabajar e incluso ir a misa. Eso sí, nadie dijo que hacerlo era algo fácil, y así nos lo demuestra un sacerdote que al dar su misa en línea lo hizo con los filtros de Facebook, los cuales activó accidentalmente.

En redes sociales se ha hecho viral un video que muestra a un sacerdote de Italia, uno de los países que se ha visto más afectado ante la pandemia de coronavirus, enfrente de su cámara para ofrecer el sermón del día a los seguidores que estaban atentos a su streaming, mismos a los que acusó de estar bromeando con él por los “dibujos” que aparecían en su cara.

Y es que aunque el pobre hombre se dio cuenta de que al momento de oficiar la misa aparecían varios accesorios como lentes de sol, bigotes, disfraces de zorro y hasta uno de mago, el cura pensó que alguien que lo estaba viendo le estaba jugando una broma pesada, algo que le molestó pues agregó que este no era el momento para hacer cosas de ese tipo. Acá pueden ver el video en cuestión:

Quand un prêtre italien lance un streaming en activant accidentellement les filtres… 😬😅 pic.twitter.com/gSrNMM6Mzv — Miss Cat 🐾 (@misscathsy) March 25, 2020

No podemos culpar al señor por no conocer cómo funcionan las plataformas de internet, pues si luego para nosotros –que estamos muy inmiscuidos en el mundo digital– llega a ser difícil agarrarle la onda a las herramientas que nos ofrecen las redes sociales, no nos imaginamos cómo la pasan los adultos mayores que casi no utilizan este tipo de cosas (al menos no la mayoría).

En fin, aunque seguro al sacerdote no le causó la más mínima gracia lo sucedido con los filtros, nosotros no podemos negar que sí nos hizo reír un poco la situación. No por él, sino por el destile de filtros que aparecieron durante la transmisión. ¿Qué otro filtró le faltó?