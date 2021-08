“Ni dan ganas de rezar”: Sacerdote regaña a la gente que no se vacuna y se vuelve viral

La tercera ola de COVID-19 está pegando duro. En tan solo cuestión de días, el semáforo epidemiológico cambió drásticamente en México y los casos de contagio, de manera inevitable, han ido en aumento. A eso hay que agregarle que aunque las vacunas se siguen distribuyendo, todavía hay un sector de la población que se mantiene renuente a aplicárselas.

Pues bien, todo ese cúmulo de situaciones seguro que han preocupado/frustrado a muchas otras personas y en ese sentido, es un sacerdote en Monterrey quien representa el sentir de varios. Este de hombre de fe identificado como Noel Lozano se hizo viral en los últimos días y no precisamente por elevar plegarias, sino por la llamada de atención que le ha dado a los antivacunas.

Como dijimos, la situación está bastante densa con la tercera ola de COVID-19. Tan solo para que se den una idea, se confirmaron más de 24 mil casos en México durante las últimas 24 horas y en ese sentido, Nuevo León ha sido uno de los estados más afectados pues tan solo ahí las hospitalizaciones han crecido al más del 80 por ciento.

Dadas las cifras, las autoridades regiomontanas ya hasta prohibieron de nuevo los eventos masivos, reuniones concurridas y hace unos días decretaron el semáforo rojo junto con algunas medidas a seguir (POR ACÁ te contamos). Vaya, incluso hace una semana, el secretario de salud del estado, Manuel Cavazos De La O, le pegó un regaño monumental a la gente en conferencia, donde visiblemente enfadado dijo que “les vale gorro”.

Y de hecho, él no es el único regio que está enojado por lo que acontece en la tierra de la carnita asada. Chéquense lo que ha pasado con el sacerdote Noel Lozano.

En los recientes días, se hizo viral un video donde Noel Lozano no se guarda nada y lanza un contundente mensaje contra las personas que no se han vacunado y que no pretenden hacerlo. Él, que trabaja como sacerdote en la Parroquia Cristo Obrero de Santa Catarina, se volvió viral en video donde se le escucha decir:

“La gente que no se está vacunando es la que no está enfermando a los demás. Algunos me dirán: ‘Claro que no, Padre’. Claro que sí. Ahorita tengo una amiga en el hospital que no se quiso vacunar y está en un hilo entre la vida y la muerte. Le dije a la familia: ‘Voy a rezar por ella, porque soy muy amigo de ustedes’. Pero casi ni ganas me dan de rezar por gente necia que no ha querido cuidarse”.