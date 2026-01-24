Lo que necesitas saber: Salón ACME es un proyecto de arte creado por artistas y para artistas. Su objetivo es dar visibilidad, impulsar y difundir a creadorxs emergentes.

En febrero llega una de las semanas que más nos entusiasma: la Semana del Arte en CDMX que se llevará a cabo entre los días 4 y 8. Y, a propósito de los eventos y las ferias, les queremos platicar de las actividades programadas por Salón ACME.

Proyectos de distintos artistas, exposiciones, performances, música, gastronomía y hasta talleres para niños y niñas, esto es lo que nos espera en la edición número 13 de Salón ACME.

Foto: Salón ACME

Salón ACME 2026

Antes de lanzarnos con toda la información de las actividades en Salón ACME 2026 para disfrutar de la Semana del Arte en CDMX, les contamos qué es y de qué va esta propuesta —chance muchos ya la conocen y para quienes son nuevos, aquí va:

Salón ACME es un proyecto de arte creado por artistas… para artistas. Su objetivo es dar visibilidad, impulsar y difundir a creadorxs emergentes.

Proyecto Juan Carlos León por SAENGER Galería. Foto: Salón ACME.

Lo ha hecho así desde 2013, colocándose como uno de los eventos de arte contemporáneo más auténticos no sólo en CDMX, sino también a nivel internacional.

6 secciones principales

Como ha sucedido en ediciones anteriores, este evento se divide en 6 secciones principales:

Convocatoria

Bodega

Estado

Proyectos

Sala

Y Patio.

En cada una de las secciones se expondrán obras de distintos artistas y proyectos.

Y en su edición 2026, Salón ACME expondrá el trabajo de 82 artistas y otros 224 participantes cuyas obras estarán distribuidas en todas las secciones.

¿Dónde?

Las actividades se llevarán a cabo en la sede Proyectos Públicos en la calle General Prim 30-32 en la colonia Juárez, en CDMX.

Edición 2025. Foto: Salón ACME.

Fechas, horarios y dónde conseguir boletos

El evento se llevará a cabo del jueves 5 al domingo 8 de febrero. Van los horarios:

Jueves 5 de 4 a 8 de la noche.

Viernes 6 y sábado 7 de 11 de la mañana a las 8 de la noche.

Domingo 8 de 11 de la mañana a 7 de la tarde.

Los boletos los pueden adquirir aquí en este enlace. También les dejamos su cuenta en Instagram: @salonacme. Y su página por si les interesa echar un vistazo a los proyectos expuestos en otras ediciones.

Puebla: el estado invitado

De hecho, Estado es una de las 6 secciones que integra este evento. El estado invitado es Puebla que albergará la exposición ‘Huellas, voces y otras pistas’, curada por la historiadora de Arte por la Universitá degli Studi di Milano, Nina Fiocco.

Aquí lo que podremos encontrar son piezas de 15 artistas de Puebla hechas con materiales residuales un poco para contar fragmentos de la historia social, política y económica de este estado

Proyectos

Salón ACME también cuenta con una sección dedicada a 26 proyectos de distintos invitados de Reino Unido, México, Argentina, España, Estados Unidos, Colombia o Puerto Rico.

Salón ACME 2024. Foto: Erick Ponce

Talleres de arte para niñxs

EEsta también puede ser una oportunidad para acercar a niñas y niños al arte. Si bien no forma parte de las 6 secciones, Saloncito abrirá sus puertas para que niñxs de 4 a 12 años exploren el arte contemporáneo.

¿Cómo? Mediante un recorrido por la sección Convocatoria y la pieza en Patio del artista Enrique López Llamas, además de un taller donde podrán crear y compartir en un espacio accesible y libre.

Foto: Alum Gálvez // Salón ACME

Vale la pena prepararse para visitar la edición número 13 de Salón ACME 2026. Por cierto, en los talleres para niñxs, hay que registrarse antes, ya que son de cupo limitado con un costo de 350 pesos por niñx (e incluye material, recorrido y, claro, el taller). Las fechas y horarios son:

Sábado 7 de 11 de la mañana a 12:30 pm.