Lo que necesitas saber: El Día del Amor y la Amistad también tiene sus origines en las fiestas lupercales o lupercalia, celebradas entre el 13 y 15 de febrero en honor a la fertilidad de las mujeres.

Gran parte de las personas celebran el Día del Amor y la Amistad o San Valentin, sobre todo cuando están enamorados, pero se han preguntado cuál es su origen, además, claro, del sentido comercial que ha tomado en los últimos años.

Si bien aún se discute e investiga la historicidad del 14 de febrero —¿desde cuándo somos tan apapachadores? o ¿por qué los arrumacos merecen un día especial?—, sobre esta fecha hay leyendas que van desde una rebelión por el derecho a casarse recién el cristianismo iniciaba hasta las fiestas paganas en Roma.

A propósito del Día del Amor y la Amistad, por acá armamos un breve texto para que le eches un ojo mientras te llega la inspiración de cupido.

El origen de San Valentín

Esta historia fue conocida por un buen de generaciones porque, entre otras cosas, está ligada al catolicismo:

Un hombre llamado Valentín llegó a ser santo tras el martirio que sufrió después de rebelarse contra una de las leyes del emperador Claudio II —Marco Aurelio Valerio o Claudio el Gótico, quien gobernó el imperio romano justo en el ascenso del cristianismo, en el siglo III.

¿Qué ordenaba esta ley? Supuestamente prohibía los matrimonios entre jóvenes. El objetivo es que los chavos de aquella época tuvieran como único camino el ejército, formar parte del ejército romano.

Esta ley no le latió a Valentín, un médico y sacerdote cristiano que se rebeló y comenzó a casar a los y las jóvenes en secreto —y de paso, logró convertir a varias parejas al cristianismo.

Sin embargo, Valentín fue descubierto y arrestado. Se dice que mientras estaba en prisión, uno de los oficiales le pidió un milagro: hacer que su hija pudiera ver.

Esta leyenda terminó en que, pese a sanar a la joven, Valentín fue decapitado el 14 de febrero del 269.

Dos siglos después de la muerte de Valentín, el papa Gelasio I declaró el 14 de febrero como el día para conmemorar su martirio —y el de otros dos hombres también llamados Valentín, de Interamna y Recia.

Peeeeeero

En 1969 la Iglesia Católica le puso reversa a esta conmemoración y bajo el mando del papa Pablo VI, le quitaron la celebración al 14 de febrero —cuando ya todo mundo la había asociado hasta con cupido—, dedicando esta fecha a los santos Cirilo y Metodonio, por unas dudas que traían con respecto a la veracidad de la historia que les contamos allá arriba y de los posibles orígenes paganos.

¿Orígenes paganos?

Sí, además de la historia del médico Valentín hay otro supuesto origen, que tiene que ver con la cultura romana.

Todo se remonta a las fiestas lupercales o lupercalia, celebradas entre el 13 y 15 de febrero en honor a la fertilidad de las mujeres.

El mismo Vaticano, de hecho, reconoce las inexactitudes de la historia de San Valentín, pero sin dejar de lado la importancia que esta figura tomó en la Edad Media, gracias a los monjes benedictinos que custodiaban la Basílica de Terni y que difundieron los milagros de San Valentín en Francia e Inglaterra.

Geoffrey Chaucer

Por aquellos lares —Francia e Inglaterra— le dieron a San Valentín el patronato de los novios o de los enamorados, en gran parte también por el trabajo literario de Geoffrey Chaucer, quien el Parliament of Foules se dedicó a narrar cómo el 14 de febrero era un día dedicado al amor.

Al final, estas versiones formaron un todo —al que se sumaron la música y literatura— en torno al 14 de febrero dentro de la cultura occidental.

En los tiempos modernos fue creciendo como un día para celebrar el amor y la amistad en todas sus formas, impulsada por un sentido más bien comercial.

Y aunque muchos se resistan a celebrarlo, al final la mayoría cae en el Día del Amor y la Amistad, que también sirve de pretexto para consentir a aquellos que queremos.

