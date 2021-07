Sniff: Papás construyen carro de cartón para que hijo pueda ir a caravana de graduación

No nos cabe la menor duda de que la mayoría de los papás harían todo por sus hijos, pues a pesar de las cosas que puedan enfrentar en la vida diaria (estrés, trabajo, deudas, etc.) ellos siempre buscan darle lo mejor a sus retoños. Sin duda, un ejemplo más lo han dado los papás de un niño llamado Santiago.

Quizá ya se hayan topado con esta tierna historia, pero si no entonces vayan por los pañuelos y sigan leyendo. Se trata del caso de unos padres de familia que construyeron un carrito de cartón para que su hijo, quien se acaba de graduar, pudiera ser parte de la caravana en auto que su escuela realizó. ¡Ay, mi corazón!

Como seguro saben, debido a la pandemia de COVID-19 muchas escuelas implementaron una modalidad en la que los alumnos graduados y padres de familia recorren calles de alguna ciudad para celebrar el haberse graduado, algo que hacen con el automóvil adornado y con ellos vestidos en toga y birrete, o con el uniforme escolar.

Una de esas escuelas es la de Santiago, un niño que al parecer radica en Poza Rica, Veracruz, quien se ha viralizado en redes sociales gracias al tierno gesto de sus padres. Y es que al no tener un auto para unirse a la caravana de graduación, los papás de Santiago decidieron construir un carro de cartón para que el niño se uniera a sus compañeros.

En redes sociales se han viralizado un par de imágenes donde se puede ver a Santiago acompañado de su mamá. Ambos van a bordo del carrito de cartón que adornaron con un “Felicidades, Santiago” en la parte de adelante, en donde también va escrita la generación del recién graduado de primaria. ¡Qué grado de amor, caray!

Aunque no se sabe la fecha y lugar exactos en donde se tomaron estas fotografías, en redes sociales muchos han aplaudido el esfuerzo de los padres de Santiago, quienes hicieron lo que estuvo en sus manos no sólo para que su hijo pudiera terminar la escuela primaria, sino para que tuviera su ceremonia de graduación a pesar de las circunstancias. ¡Qué bonito!

👨‍🎓 Unos padres de Veracruz, crearon un carrito de carton con tal de no perderse la caravana de graduación de su hijo Santiago; el no tener un auto para asistir no fue un obstáculo.

El amor de papás es inmenso y son capaces de hacer cualquier cosa por ver felices a sus hijos 🥰 pic.twitter.com/h8o7cSMjkH

— La Unión 🌐 (@UniondeMorelos) July 6, 2021