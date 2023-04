A estas alturas de la vida ya nos quedó claro que ‘Super Mario Bros. La Película’ es todo un éxito, pues además de los récords que la película ha roto a nivel mundial, en redes sociales nos topamos con otras obras relacionadas como es la canción “Peaches”.

Esta rola que Bowser (interpretado por Jack Black) le canta a la princesa Peach en ‘Super Mario Bros. La Película’ se ha vuelto una especie de himno al desamor y también en una de las reciente adiciones del codiciado Hot 100 de Billboard.

“Peaches” de ‘Super Mario Bros. La Película’ es todo un éxito

Además seguro se dieron cuenta que en TikTok la canción es prácticamente un trend y ya hasta hay un filtro que te muestra a Bowser tocando con su piano. Sin embargo, sólo faltaba que “Peaches” hiciera una cosa: llegar a la vida cotidiana.

Y sí, podemos decir que eso ya sucedió gracias al saxofonista que se hizo viral en TikTok por interpretar “Peaches” durante una boda. Algo que es gracioso considerando que la versión se oye bien y nadie parece reconocer dicha obra maestra.

Bowser cantando “Peaches” en la película. Foto: Nintendo/Illumination.

Y alguien ya hasta toca “Peaches” en versión saxofón durante fiestas ‘nice’

Fue el usuario @armandopoyo quien se dio a la tarea de tocar “Peaches” versión saxofón en lugares ‘fancy’ hasta que alguien note que la rola es de ‘Super Mario Bros. La Película’. Algo que en esa ocasión estuvo muy lejos de suceder.

“Por fin se me cumplió el sueño de tocar este temazo en una boda”, escribió en el video este talentoso sujeto que ya nos despertó las ganas de matrimoniarnos nomas’ para escuchar esta versión de “Peaches”. Vean el video a continuación:

Pensar que Jack Black casi no canta “Peaches” en ‘Super Mario Bros. La Película’

Como les contamos anteriormente, Jack Black dijo que estuvo a nada de no cantar “Peaches” en la película de ‘Super Mario Bros,’, pues no quería que afectara o influyera la carrera como músico que tiene con la banda Tenacious D, además de que el guió de la cinta no tenía música al principio.

Sin embargo, ahora podemos decir que fue la mejor decisión que los directores de la cinta y el mismo Jack Black pudieron tomar, pues de no ser por eso nos hubiéramos perdido una de las mejores canciones de lo que va en este 2023. ¿Ustedes qué opinan?

Jack Black pensó dos veces si debía darle un momento musical a Bowser con la rola “Peaches”. Foto: Captura de pantalla (YouTube).