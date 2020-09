Todos somos Sebastián: Profesor capta a alumno tomando clases acostado y su reacción es épica

Levantarse temprano para ir a la escuela es uno de los martirios más grandes que la mayoría vivimos durante nuestra vida académica. Y es que la neta eso de despertarse a las 6 de la mañana y bañarse a esa hora no era precisamente lo mejor de nuestra rutina, sobre todo en los días fríos donde uno casi lloraba por tener que dejar la cama calientita.

A pesar de que las clases a distancia han venido a cambiar eso (porque ahora ya te levantas un poco más tarde y te ahorras el tiempo de traslado), muchos aún están lidiando con eso de ganarle la batalla al despertador. Y claro que cuando no lo consiguen, se atreven a tomar clases desde la comodidad de su cama aprovechando que nadie los ve.

Sebastián decidió tomar clases acostao en su cama

Esa hazaña no es muy recomendada que digamos, pues uno tiene que cuidarse de que el profesor no pida que prendamos nuestra cámara y además de todo, debemos estar alerta para no quedarnos dormidos (el famoso ‘5 minutos y ya’). Y ya ni mencionar si nos descubren, porque entonces ahí sí sentimos el verdadero terror.

Justamente eso le pasó a Sebastián, un estudiante que se ha hecho viral por ser descubierto tomando la clase acostado en su cama, enredado como tamalito entre sus cobijas y con cara de que no tenía la más mínima intención de dejar ese espacio lleno de comodidad y calor durante ese día. ¡Nos representa!

Su maestro lo descubrió y su reacción es una joya

En el video en cuestión se ve a un profesor dando su clase en línea a varios alumnos que tienen la cámara apagada. Sin embargo, parece que Sebastián tiene la suya prendida por accidente y se deja ver acostado en la cama, enredado en sus cobijas, y mientras escucha a su maestro hablar.

Contrario a lo que muchos pudiéramos pensar que sucedió (conociendo a varios de nuestros maestros), el profesor tomó la situación con bastante humor: “¡Sebastián, pero Sebastián!”, dice el profe que comienza a reírse debido a la sorprendente situación. “Yo creía que eso sólo pasaba en TikTok”, indica mientas sigue carcajeándose.

Ahí les va el video:

No se quien eres Sebastian, pero soy tú. pic.twitter.com/vv7SbEcgAU — ÉPICOS TWEETS. (@EpicosTweets) September 25, 2020

Qué suerte tienen algunos, al verdad

El video ha causado varias reacciones en internet. Por un lado están los que se identifican con Sebastián y afirman que han hecho algo similar o son de los que andan enredados en cobijas mientras estudian/trabajan. Por el otro, quienes aplaudieron al maestro por tomar lo ocurrido de manera graciosa y relajada.

Si algo nos queda claro de todo esto es que Sebastián es un tipo con mucha suerte, tanta que seguramente sólo recibió un consejo por parte de su maestro para no tomar las clases acostado, y no una regañiza como quizá le hubiera pasado a alguno de nosotros con nuestros profes. ¿Sí o no? 🤔