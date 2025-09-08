Lo que necesitas saber: La aparición de esta nueva obra se produce días después de que casi 900 personas fueron arrestadas durante una protesta contra la prohibición de Palestine Action.

Banksy está de vuelta a las calles de Londres. El misterioso artista originario de Bristol ha regresado con un nuevo mural callejero que tal parece es una crítica a los arrestos ocurridos hace unos días durante una protesta.

Royal Courts of Justice London // Instagram: banksy

¿En qué consiste la nueva obra de Banksy que apareció en juzgado de Londres?

Conocido por hacer obras cargadas de mensajes políticos y una evidente crítica a la sociedad actual, el artista callejero Banksy reapareció este lunes con una nueva pintura realizada en una pared del edificio de los Tribunales Reales de Justicia.

En la obra (compartida en redes sociales del artista) podemos ver la representación de un juez con vestimenta tradicional golpeando a un manifestante que se encuentra en el suelo, mientras sostiene un cartel salpicado de sangre.

¿Cuál es su significado?

Banksy no ha revelado si su nueva obra hace referencia a un incidente en particular. Aunque, su aparición se produce días después de que casi 900 personas fueron arrestadas en una protesta contra la prohibición de Palestine Action.

Como era de esperarse, taparon la imagen con una lámina y policías la resguardaron. Las autoridades señalaron que el muro pertenece a un edificio protegido y “estaban obligados a mantener su carácter original”.

Royal Courts of Justice London // Instagram: banksy

Obras de animales que invadieron Londres…

Hace un año, el artista dejó a un lado sus obras con mensajes profundos y realizó una campaña con temática de animales…

En aquella ocasión, Banksy sorprendió a todos con sus imágenes, aunque al final resultaron ser pinturas para animar a las personas.