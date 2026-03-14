Sobre la ofrenda de Moctezuma que descubrieron en el Templo Mayor

Lo que necesitas saber: Entre los recientes descubrimientos arqueológicos de la CDMX, en el Templo Mayor apareció una ofrenda que ahora es considerada como la más grande que se ha encontrado.

El Centro Histórico de la CDMX es conocido por conservar una enorme cantidad de tesoros del pasado. Recientemente, un nuevo hallazgo sorprendente apareció en el Templo Mayor, un tesoro de ornamentos y objetos preciosos que aparentemente perteneció al periodo del gobierno de Moctezuma I y considerado como la ofrenda ritual más grande del Imperio Azteca descubierta hasta ahora.

Es la ofrenda con la mayor cantidad de objetos que se ha encontrado./Imagen Instituto Nacional de Antropología e Historia Facebook

En total se encontraron seis diferentes depósitos con estatuillas antropomorfas, una gran cantidad de conchas, caracoles y restos de peces sierra, así como otros elementos rituales relacionados con Tláloc, el dios de la lluvia y las tormentas y se piensa que formaron parte de una gran ceremonia realizada en Tenochtitlán durante el gobierno de Moctezuma Ilhuicamina.

Los trabajos de investigación de esta zona nunca terminan./Imagen Instituto Nacional de Antropología e Historia Facebook

Esta ofrenda, como otras en el pasado, se encontró en los alrededores de lo que fue el Templo Mayor y seguramente se hizo en su tiempo para pedir el favor de los dioses y sacralizar el lugar, considerado como el corazón del imperio mexica. El hallazgo forma parte del Proyecto Templo Mayor, que dirige el arqueólogo e investigador Leonardo López Luján.

Una ofrenda magnífica

El gobierno Moctezuma Ilhuicamina, también conocido como Moctezuma el Viejo, se dio entre los años 1440 y 1469 y como tlatoani se encargó de expandir el imperio hasta otros territorios como las costas del Golfo de México, de donde provienen los objetos de esta ofrenda. Además, logró que Tenochtitlan se convirtiera en una ciudad poderosa gracias a un sistema de tributos impuesto a otros pueblos.

Moctezuma I se encargó de expandir el imperio mexica./Imagen Wikipedia

Los trabajos recientes de excavación del Templo Mayor dieron como resultado el descubrimiento de estos nuevos depósitos rituales identificados como las ofrendas 186, 187 y 189 en la zona sur y oriental del lugar. Estos coinciden con tres ofrendas encontradas anteriormente que comparten el mismo contenido y la ubicación estratégica alrededor del templo.

Los objetos encontrados sirvieron para pedir la bendición de Tláloc./Imagen Instituto Nacional de Antropología e Historia Facebook

Según los expertos, estos ofrecimientos de objetos sagrados se hicieron para proclamar el poder del imperio mexica y formaron parte de un ritual muy importante de carácter religioso y político en el que seguramente participaron decenas de sacerdotes y miles de fieles.

La ofrenda contenía 83 estatuillas antropomorfas y otros objetos rituales./Imagen Instituto Nacional de Antropología e Historia Facebook

Durante las excavaciones se hallaron seis tepetlacalli o cajas rituales consideradas como sagradas, con 83 figurillas antropomorfas de piedra verde del estilo Mezcala, que es tradicional de la región de Guerrero y más de 4 mil objetos procedentes de la costa, entre conchas y caracoles, así como copal, chapopote, semillas y otros elementos rituales.

Tesoros arqueológicos en el Centro Histórico

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) planea resguardar estas piezas en el Museo del Templo Mayor para su estudio y más tarde organizará una exposición abierta al público para que podamos conocerlas y aprender sobre los rituales religiosos de la antigua Tenochtitlan.

El Centro Histórico fue la capital del imperio mexica./Imagen Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor Facebook

En el Templo Mayor se han descubierto miles de piezas prehispánicas en el pasado, entre las más importantes tenemos el monolito de Coyolxauhqui, la escultura de Xiuhcóatl, la del ocelote Cuauhxicalli y el monolito de la diosa Tlaltecuhtli, que mide 4 x 4 metros y es la pieza mexica más grande encontrada hasta ahora, además de más de 180 ofrendas con otros objetos como máscaras, cetros y piedras preciosas.

Así lucía el Templo Mayor./Imagen Museo y Zona Arqueológica del Templo Mayor Facebook

Asimismo, en el área del Zócalo y sus inmediaciones se encontraron piezas importantes como la Piedra del Sol, también conocida como el Calendario Azteca y el monolito de Coatlicue, la madre del dios Huitzilopochtli. La ciudad de México-Tenochtitlan, fundada en 1325, era la capital del imperio y el epicentro político y religioso de la cultura mexica.

La Ciudad de México tiene un pasado increíble lleno de cultura, mitos y leyendas. Descubrimientos como el de esta ofrenda dan testimonio de la grandeza del antiguo imperio mexicano y seguramente aún hay algunos tesoros importantes por descubrir.