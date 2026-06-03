Seamos honestos: cuando se acerca un Mundial, todos conocemos a esa persona que asegura tener los resultados perfectos. El compa que ya hizo sus predicciones, el tío que dice saber quién va a ser la sorpresa del torneo y hasta el amigo que está convencido de que ahora sí le va a pegar a todos los marcadores.

Pues bueno, ya llegó el momento de comprobar quién realmente sabe de fútbol y quién nada más habla muchísimo. Para eso, en Sopitas.com nos unimos con Hisense para crear la Sopiquiniela Hisense, una quiniela gratuita y súper fácil de usar, que le va a poner todavía más emoción a cada partido.

¿Cómo entrarle a la Sopiquiniela Hisense?

Poder entrarle es facilísimo. Tienes que registrarte en sopiquinielahisense.sopitas.com con tus datos como: nombre, correo y teléfono y empezar a hacer tus predicciones.

Dentro de la plataforma podrás elegir cómo crees que quedarán los grupos y, en “Mi pantalla de predicciones”, seleccionar quién gana cada partido o si terminará en empate. Y conforme avance el Mundial, vas sumando puntos para subir en la tabla.

Solo ojo con esto: puedes hacer o modificar tus predicciones hasta una hora antes de cada encuentro. Después de ese tiempo se bloquean, así que más vale confiar en tu análisis futbolero.

Además, en la sección “Clasificación” podrás revisar cómo vas en el ranking general, compararte con otros participantes y conocer a los ganadores semanales. Eso sí: tienen hasta el 10 de junio para registrarse.

Premios de la Sopiquiniela Hisense | Foto: Especial.

La Sopiquinela Hisense trae premios para convertir tu sala en sede mundialista

Y sí, además de la gloria futbolera, la Sopiquiniela Hisense trae premios bastante rifados.

Cada semana se regalará una barra de sonido y al final del torneo, habrá un gran premio que incluye el combo completo para disfrutar el mundial en casa:

Una pantalla Hisense MiniLED de 85 pulgadas,

Barra de sonido

Frigobar

Ice maker

Aire acondicionado portátil.

Porque la experiencia de ver fútbol también cuenta. No es lo mismo seguir un partido en cualquier pantalla que sentir cada jugada como si estuvieras en primera fila. Ahí es donde Hisense entra al juego con imágenes más reales, gran nitidez, audio potente y tecnología diseñada para que cada partido se viva mucho más intensamente desde casa.

Electrodomésticos Hisense | Foto: Especial.

Y si además te toca poner la casa para ver los partidos, seguro agradecerás tener las bebidas frías en el refrigerador, hielo listo para la reunión y un aire acondicionado que aguante los nervios, los gritos y toda la emoción de cada partido.

Así que ya lo saben: si creen que sí le saben al fútbol, la Sopiquiniela Hisense es el lugar perfecto para demostrarlo. Capaz que además de presumir que sí le sabes al fútbol, terminas armando el setup mundialista de tus sueños.