Tiembla, Bárbara de Regil: Gallina se vuelve famosa en redes sociales por posar con sus bracitos musculosos

Aunque muchos quisiéramos explicarlo, no hay duda alguna de que internet es un ente muy “interesante pero muy extraño”, como diría nuestra estimada y queridísima Pati Chapoy. No sólo puedes conseguir cualquier cosa que se te ocurra y sólo al alcance de un click, de igual manera lo mencionamos por la capacidad que cualquiera tiene de hacerse viral, incluso si eres una gallina.

Parece chiste, pero en realidad hablamos de la anécdota de Shell Critter, una mujer de Arizona, Estados Unidos que hace unos días lanzó al estrellado de redes sociales a su gallina Sparkle, a quien le llegaron por correo unos brazos por internet (no es broma) y que se volvió famosa cuando su dueña Shell subió unas fotos de cómo se veía.

A través de su cuenta de Facebook, la mujer posteó un regalo que le llegó a la gallina, el cual es un alambre con unos brazos humanos de juguete. “Sé que mamá dijo que no te enviáramos accesorios, pero encontré algo que podrías utilizar algunas veces” dice la carta de la persona que envió este artefacto que se poner en cuerpo del animalito y así simula que los brazos son de la gallina.

Mejor vean las fotos y mueran de risa/ternura:

Now I want a chicken 🐓 and give him full arms 😌🙃 pic.twitter.com/fKSydBIRyw

— YIYO 🖤 ☾ (@yi_ya_yi_ya_yo) June 15, 2020