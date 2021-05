¿Recuerdan a ‘Stoner Stanley’? El chico del meme venderá la imagen como NFT

Cómo han cambiado los memes con el paso de los años, ¿verdad? Aunque hoy se han vuelto parte esencial de la comunicación y el humor en redes sociales, hubo un tiempo donde su único propósito era hacer un chiste casual de esos que de repente te encuentras mientras te desplazas por la pantalla del teléfono. De esas imágenes, una de las más antañas es la de ‘Stoner Stanley’.

Si no te suena por el nombre que se le dio en internet, quizá lo recuerdes más por la fotografía de un joven con la mirada entrecerrada y perdida, aparentemente bajo la influencia de alguna droga, que casi siempre iba acompañada de un texto sin sentido. Ahora, ese chico recién reveló su identidad y sus intenciones para vender este memazo como un NFT.

‘Stoner Stanley’ regresa a internet para entrarle a los NFT

Parece que fue ayer cuando Facebook y Twitter estaban plagados con la cara de ‘Stoner Stanley’. También conocida como ‘El Chico Drogado’ o ’10 Guy’, la imagen -se dice por ahí- surgió desde un foro en Reddit donde se hablaba de cannabis y rápidamente se hizo viral en otras redes sociales en 2011.

Aunque han pasado 10 años desde entonces y su popularidad evidentemente no es la misma, muchos internautas aún lo recuerdan y parece que el hombre detrás de la famosa imagen lo sabe bien. Resulta que el chico de la imagen se llama Connor Sinclair y en los recientes días destapó su verdadera identidad tras prácticamente una década de anonimato.

Connor, oriundo del Reino Unido, ha decidido celebrar el 10 aniversario desde que su foto se hizo viral y a través de YouTube, compartió un video donde platica un poco sobre . “Han sido 10 años de ‘1o Guy’ [como se le conoce en su país de orígen], una década de ser un meme en la web. Pensé que ahora sería el momento ideal de enfrentarlo y darles un vistazo al hombre detrás del meme... Pensé que sería algo grandioso”, mencionó Sinclair.

Y eso no es todo: para celebrar el momento, el buen ‘Stoner Stanley’ anunció en su cuenta de Twitter que próximamente venderá los derechos de la fotografía como NFT (Token No Fungible, por sus siglas en inglés). Aún no dice cuánto dinero pedirá y para qué destinará las ganancias, pero seguro que varios coleccionistas de arte digital harán lo posible por tenerla. Así reveló su identidad:

Otros memes clásicos que se han vendido como NFT

El caso de ‘Stoner Stanley’ no es el único. En los últimos meses, hemos visto cómo ha incrementado la popularidad de las ventas o subastas de arte digital vía NFT. Artistas como Kings Of Leon o el mismo Mike Shinoda de Linkin Park se han acercado a este mercado para vender su música. Sin embargo, los memes son las piezas digitales que más se han vendido en ese sentido.

Tan solo a principios de este mes de mayo, se dio a conocer que el meme de ‘Disaster Girl’ (la foto de una pequeña que sonríe mientras una casa se incendia en segundo plano) se vendió como Token No Fungible por 500 mil dólares que fueron a parar al bolsillo de Zoe Roth, la chica de la imagen.

Lo mismo pasó hace unos meses con Chris Crocker, el chico que aparece en el video de ‘Leave Britney Alone’, quien anunció la venta del icónico clip dosmilero como NFT. Además, si hablamos de cosas virales más recientes, Nathan Apodaca -a.k.a el tiktoker cholo que se hizo famoso en 2020 por el video donde patina y canta una canción de Fleetwood Mac-, también puso a la venta su video original.

Si aún no sabes cómo funciona esta onda de los NFT, en el siguiente video te explicamos qué son, por qué se venden y cuál es el valor que tiene como pieza de arte digital.