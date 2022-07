Bien dicen que un buen taco, solo en México. Y es que si ya era medio raro que en Estados Unidos hicieran su versión del platillo con esa tortilla doradita, espérense a ver lo que al parecer están armando en Francia desde hace un rato.

Algunos usuarios que andan por allá en tierras francesas, se han sorprendido por los peculiares tacos que se hacen en ese país. Claro, no se trata de un tipo de comida que sea nueva pues ya tiene sus añitos, pero esta curiosa invención culinaria ha aumentado bastante su popularidad fuera de territorio francés en los años recientes.

Imagen ilustrativa. Foto: Especial.

Se hacen virales los tacos franceses

La periodista Lauren Collins escribió en 2021 un genial artículo titulado The Unlikely Rise of the French Tacos (traducido como ‘El improbable auge de los tacos franceses’) para The New Yorker. Y ahí, nos habla un poco sobre este platillo de la comida rápida francesa, inspirado innegablemente en el alimento mexicano más popular.

Collins menciona que el taco francés se inventó de inicios a mediados de los 2000, con la creencia popular de que surgieron en el suburbio de Vaulx-en-Velin, esto en la ciudad de Lyon. “Un matrimonio bastante exitoso entre panini, kebab y burrito”, detalla la autora sobre taco hecho en Francia.

Imagen ilustrativa. Foto: Especial.

Es un alimento para matar el hambre en breve, así como las hamburguesas, la pizza o en el caso del mexa chilango godín promedio, la siempre infalible torta de tamal. Pero con los años, pasó de ser una comida accesible para el trabajador de los suburbios de Lyon, a ser un platillo de moda en Francia al grado que grandes cadenas de restaurantes los comercializan.

Y no les mentimos si les decimos que ahora más que nunca, son una sensación. El medio francés Tout la Franchise dijo en 2019 que “los tacos franceses son sin duda el producto que impulsará el mercado de las cenas fuera de casa durante los próximos diez años”… Ahí nomás para que se den una idea.

Como indica Collins en su artículo, una buena parte de los jóvenes en Francia se han vuelto de estos tacos el ‘alimento identitario’ (por llamarle de alguna manera) de su generación. Ya saben, al estilo gringo como en la serie Daria que la costumbre era comprar pizza saliendo de la escuela, el taco francés se ha vuelto la tendencia entre la gente joven y los no tan chavos.

Imagen ilustrativa de un taco francés. Foto: Pinterest.

La gente reacciona a los ‘french tacos’

Se preguntarán entonces por qué tanto revuelo con el taco francés. Pues bien, como dijimos, este platillo está en su mero auge y algunos internautas que quizá no estaban enterados de su existencia, lo andan descubriendo con reacciones bastante diversas.

Una tuitera llamada Amelia Lindsey hizo una publicación donde escribió “Francia, qué has hecho” junto con el menú de un restaurante del que no se ve el nombre. Hasta 15 variaciones de tacos se pueden ver ahí, aunque pa’ nosotros les mexicanos seguro tendrán más parecido con un sandwich o un burrito (que dicho sea de paso es otro platillo erróneamente relacionado a la cultura culinaria mexicana).

Ese tuitazo se viralizó y claro que llegó a algunos mexicanos quienes andan por allá en tierras francesas. Tal es el caso de un usuario con arroba @1_5707 quien relató su experiencia comprando un taco francés. “Vine a comprar un ‘french taco’ solo para poder quejarme. El ‘mexicain’ solo para hacerlo peor. Cuando vi la pirámide en la TV [en el establecimiento] me reí en voz alta y el cajero se enojó. A ver si no le escupen a mi taco”, dijo el tuitero.

“Ya llegué a mi casa. Esta m@dre es enorme… Es un burrito aplastado y relleno de carne y papas a la francesa y chiles (porque mexicain) con alguna salsa cremosa”, mencionó nuestro improvisado degustador. “No tiene chiles, tiene pimientos. Es un burrito gigante de alambre con queso crema y papas a la francesa… Supongo funciona como comida de peda”, finalizó.

La salsa esa cremosa de la que habla este tuitero, según Lauren Collins, es uno de los ingredientes esenciales del taco francés, porque puede ser una poco común versión de los taquitos que conocemos, pero debe tener su esencia (bastante mezclada de diferentes culturas eso sí). ¿Cómo los ven? ¿Le echarían el colmillo a este platillo?

Ya llegué a mi casa. Esta madre es enorme. Lo partí a la mitad y supongo que la mitad será el desayuno.

