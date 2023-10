Lo que necesitas saber: House of Vans ofrece talleres, conciertos, instalaciones de arte y clases para todas las personas. Aquí te contamos cómo ser parte.

En la Ciudad de México sobra el amor por la cultura, el arte y los deportes, lo cual se puede ver en sus diversos espacios culturales y deportivos. Estos lugares atraen a personas de todas las edades y nos ofrecen un refugio para encontrar inspiración en medio del desorden urbano. En este escenario, resalta un espacio que combina estas facetas de una manera muy rifada: House of Vans CDMX.

House of Vans CDMX ofrece instalaciones de arte innovadoras, talleres de diseño, conciertos y hasta clases de skateboarding y BMX. Si quieres saber cómo asistir, acá te contamos.

Taller de arte en HoV. Foto: Vans.

House of Vans CDMX: Un espacio con historia para liberar tu creatividad

Ubicada en el barrio de Mixcoac, la casa original de House of Vans CDMX fue construida en 1903, para después convertirse en un espacio protegido. Fue creado por Vans para ser un lugar en el cual la comunidad pueda interactuar con artistas y creadores para hacer conexiones y desarrollar habilidades nuevas en un ambiente cultural, inspirador y divertido.

HoV ofrece clases de skate. Foto: Cortesía Vans

Desde talleres de skate hasta clases de galletas: Te decimos cómo asistir a HoV

House of Vans CDMX es un foro cultural con capacidad para mil personas. Su movimiento Knu Skool ofrece eventos enfocados en arte y diseño, música, deportes de acción, y hasta lifestyle gracias a su campaña This is Off the Wall. Entre los eventos se encuentran talleres, clases, paneles, proyecciones, demos, conciertos, y muchas actividades más.

Clases de skate en HoV. Foto: Cortesía Vans.

HoV CDMX opera dos días a la semana de seis a diez horas diarias.Algunos de los eventos que ofrecerán este mes son House of Horror en House of Vans el 28 de octubre y la Exposición de Fernanda caballero que está todos los fines de semana. Si quieres conocer más su calendario de talleres y conciertos, checa acá el sitio web o sigue las redes sociales de House of Vans.

Exposición de Fernanda Caballero en HoV. Foto: Cortesía Vans.

Ya sabes, si buscas un espacio que inspire tu creatividad, en el que además puedes conocer gente y desarrollar habilidades nuevas, checa House of Vans CDMX. Ponte al tiro porque el próximo mes de diciembre se celebrará el aniversario de HoV y seguro se va a poner bueno.

Clase de baile en HoV. Foto: Cortesía Vans

