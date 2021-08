Fíjate, Paty: Tano anuncia que se casará con la exesposa de su primo Valentín Elizalde

Si hoy planeaban echarse unos taquitos con guacamole, mejor sálganse porque van a hacer el coraje del año. Resulta que uno de los personajes más odiados por el pueblo mexicano (además de Karla Panini, Sarita Sosa, entre otros más) ha dado de qué hablar por su reciente compromiso. Sí, nos referimos a Tano Elizalde, primo del querido ‘Gallo de Oro’.

El pasado 24 de agosto el programa de chismecito, ‘Sale El Sol’, dio a conocer que Tano Elizalde no sólo confirmó su noviazgo con Gabriela Sabag, exesposa de Valentín Elizalde, sino que el primo incómodo dio a conocer que ya le pidió matrimonio y se van a casar próximamente. Una noticia que no le ha caído bien a la mayoría.

Tano Elizalde se va a casar con la exesposa de Valentín Elizalde

En una entrevista que dicho programa de Imagen Televisión tuvo con el primo del ‘Gallo de Oro’, Tano dio a conocer la no tan inesperada noticia: “Quiero decirle a todo el mundo que ya le entregué el anillo de compromiso en Ciudad Obregón, Sonora. Próximamente a casarnos, vamos a hacérselos saber a todos ustedes, con todo gusto”, mencionó.

Si bien Tano se ve feliz por su compromiso, los fans del querido Valentín Elizalde no piensan lo mismo. Y es que hay que mencionar que en mayo del año pasado salió la teoría que hablaba de cómo Tano, quien sobrevivió al ataque que le arrebató la vida al cantante en el año 2006, fue quien le puso una trampa a su primo para que lo asesinaran.

Tano Elizalde sobrevivió al ataque que sufrió Valentín Elizalde hace 15 años

Como ya bien sabrán, cerca de las 3 de la madrugada del 25 de noviembre de 2006, Valentín Elizalde fue asesinado a tan solo unos metros del palenque de Reynosa. El cantante se presentó la noche anterior en dicho lugar e interpretó el tema “A mis enemigos”, una canción que molestó a Jaime González, mejor conocido como ‘El Hummer’, presunto jefe de plaza de Los Zetas, quien se encontraba en el lugar,

De acuerdo con las primeras versiones, ‘El Hummer’ dio la orden para que asesinaran a Valentín. El cantante, junto con su manager, chofer y Tano Elizalde, salieron del lugar y a los pocos metros fueron acribillados por un comando armado. Del ataque el único sobreviviente fue el primo del ‘Gallo de Oro’, quien estaba dormido en la parte de atrás de la camioneta.

Y las teorías lo señalan como el responsable de la muerte del ‘Gallo de Oro’

La versión de la historia no convenció a muchos, ya que a varios se les hacía bastante extraño que Tano Elizalde fuera el único que sobrevivió al ataque armado. Y sí, eso dio paso a las teorías de que él había sido el culpable de esta situación, pero si bien ninguna había sido comprobada, en mayo de 2020 salieron unas declaraciones que dejaron pensando a muchos.

Resulta que el equipo de Ventaneando entrevistó a Marysol Castro, ex esposa de Tano Elizalde, y ahí ella dijo abiertamente que sospecha de que Tano estuvo involucrado con la muerte del cantante, pues fue él quien afianzó la fecha en el Palenque de Reynosa (una que no estaba contemplada inicialmente) y al mero día ya no quería ir.

Después de eso, en junio pasado se dio un tema con el tema de la herencia de Valentín Elizalde. Y es que las hijas del cantante acusan a la mamá del Vale, la señora Camila, de no darles nada de lo que les corresponde. Sin embargo, la familia Elizalde afirma que el tema es con Gabriela Sabag y Tano Elizalde, a quien señalan de ser quien está detrás de la fortuna del ‘Gallo de Oro’.