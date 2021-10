Publicidad brgs: Taquería lanza comercial basado en ‘El juego del calamar’ y se vuelve viral

No es algo que no se sepa, pero vamos a reafirmarlo: El juego del calamar es todo un fenómeno del entretenimiento a nivel mundial. En ese sentido, la serie aparecerá a final de año en el listado de los mejores contenidos de Netflix y del mercado del streaming en general… Y bueno, por supuesto, su popularidad no ha pasado desapercibida para nadie.

De hecho, acá en México la cosa con el show ha llegado a otra escala pues algunos negocios ya se unieron a la tendencia. ¿Cómo? El ejemplo lo pone la taquería veracruzana Takesabroso, la cual se armó un comercial en redes sociales con la temática del programa que no les quedó nada mal.

Un taquería armó su propio comercial… con temática de ‘El juego del calamar’

Se sabe que si quieres que tu negocio impacte en el público y los clientes potenciales, tienes que rifarte con una publicidad llamativa. Y ahora, en la época de las redes sociales, hay que saber sumarse a las tendencias vengan de donde vengan. En este caso, como dijimos antes, es la taquería Takesabroso quienes han sabido aprovechar la tremenda popularidad de El juego del calamar.

Aprovechando que la serie de Netflix nomás no deja de acaparar la conversación -en el buen sentido-, este establecimiento localizado en Veracruz se rifó, no perdió el tiempo y sus administradores armaron un comercial bastante peculiar para promocionar una de sus sucursales. Lo mejor: adaptaron algunos de lo juegos que aparecen en el programa surcoreano pero con temática taquera.

De esta manera, por ejemplo, recrearon el reto de los Dalgona Candy pero en lugar de las galletas que se aprecian en la serie, usaron tortillas. Y así, la taquería se aventó varias buenas referencias a El juego del calamar como la de uno de sus cocineros disfrazado como uno de los guardias enmascarados… pero la máscara en cuestión es un utensilio de colador de cocina.

Obviamente, la gente de Takesabroso hasta le puso su propio nombre al promocional: “El juego de a tragar” y el video que compartieron en su cuenta de Facebook ya tiene más de 110 mil reacciones y ha sido compartido en más de 35 mil ocasiones. Ahí nada más para que vean como hacer publicidad chida. Acá les dejamos el video.

La serie que arrasa en Netflix

No es ningún secreto que El juego del calamar se está convirtiendo en uno de los contenidos originales de Netflix más populares de los últimos tiempos. Tan solo hace unos días, los ejecutivo de la plataforma de streaming mencionaron que al ritmo que lleva, la serie podría entrar al top 10 de las más vistas del servicio (POR ACÁ les contamos qué onda).

Y eso no es todo… como mencionamos, el show ha acaparado la conversación al grado de que en TikTok ya algunos usuarios popularizaron la receta para los Dalgona Candy (AQUÍ les decimos cómo prepararlas). Incluso, en una anécdota todavía más chusca, un hombre en Corea Del Sur se viralizó pues la serie muestra un número de teléfono y este, sin que la producción se diera cuenta, era real. Así que el sujeto estuvo recibiendo muchas llamadas en las últimas semanas (ACÁ la historia).

El juego del calamar va que vuela para convertirse en una de las mejores series de Netflix, sin duda alguna. Y a ustedes, ¿cómo les ha parecido? Chequen nuestro quiz a continuación para que nos digan qué personaje los representa más.