Anda: ‘El juego del calamar’ podría convertirse en la serie más vista en la historia de Netflix

No nos queda la menor duda de que Netflix siempre sabe cómo hacer que el mundo vea sus series y películas originales. Sin embargo, también hay producciones dentro de la plataforma que en ocasiones pasan sin pena ni gloria, y otras que de plano se convierten en un fenómeno mundial. Tal es el caso de El juego del calamar (o The Squid Game), una historia que llegó a nuestras vidas y desde entonces, no ha parado de sorprender y volarle la cabeza a millones de personas.

Fue el pasado 17 fe septiembre cuando el gigante del streaming lanzó esta serie surcoreana de suspenso distópico y a partir de ese momento, se ha hablado de ella en todos lados (si ustedes todavía no la han visto, ACÁ les contamos por qué no se la pueden perder). En redes sociales ha tenido un montón de comentarios positivos e incluso ya hay memes al respecto, aunque todo parece indicar que podría ser uno de los más grandes éxitos en la historia del servicio.

‘El juego del calamar’ podría ser el mayor éxito de Netflix

De acuerdo con CNET, el 27 de septiembre el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, dijo en la conferencia Code que organizan cada año en Los Ángeles que El juego del calamar tiene muchas posibilidades de convertirse en el programa más popular de la plataforma. Sin embargo, y según la misma fuente, el también jefe de contenidos de la compañía declaró que de plano las cosas con esta serie podría llegar a otro nivel.

“Hay una serie ahora mismo que es la número 1 del mundo, como en todas partes del mundo. Se llama Squid Game, y será sin duda nuestro mayor programa en lengua no inglesa en el mundo, seguro”, dijo Sarandos sobre esta producción. Aunque eso sí, también añadió que hay “una muy buena posibilidad de que sea nuestro mayor espectáculo en la historia”. Y por supuesto que estas palabras llamaron la atención, aunque también dejaron dudas.

La plataforma no reveló datos exactos, pero ya la considera dentro de las más vistas

Para empezar, Ted Sarandos no especificó los datos utilizados para medir la popularidad de El juego del calamar. Tradicionalmente, Netflix clasifica la popularidad de sus series originales contando cuántas personas ven un título durante al menos dos minutos en los primeros 28 días de lanzamiento. Y para ser muy honestos, aún es muy temprano como para considerarla la serie más vista en su historia.

Si utilizan este mismo parámetro para calcular las vistas, la producción surcoreana superaría y por mucho a Bridgerton como la serie más vista del gigante del streaming. También le ganaría a Lupin, que es la serie de habla no inglesa más vista del servicio hasta ahora, y la segunda serie más vista en general después del drama de época. Aunque claro, todavía es muy rápido para confirmar esto porque lleva 11 días dentro de la plataforma.

¿Habrá más temporadas de esta serie?

Hasta el momento de redactar esta nota, Netflix no ha confirmado si habrá más temporadas de El Juego del Calamar. Sin embargo, en una entrevista que Variety tuvo con el creador y escritor de la serie, Hwang Dong-hyuk, reveló que no descartaba la posibilidad de crear una segunda parte de esta historia. Eso sí, el director surcoreano dejó muy claro que por ahora no ha pensando en la continuación, solo está disfrutando del momento.

“No tengo planes bien desarrollados para ‘Squid Game 2’. Es bastante cansado sólo pensar en ello. Pero si lo hiciera, no lo haría solo. Me plantearía utilizar una sala de guionistas y querría contar con varios directores experimentados”, declaró Hwang, quien igual confesó que volverá a dirigir películas, además mencionó que producir esta historia fue un proceso largo y estresante, y no es algo que piense repetir, o al menos no por ahora.