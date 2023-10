¡Vivan los novios! Travis Kelce y Taylor Swift al parecer ya confirmaron su relación

Lo que necesitas saber: Travis Kelce y Taylor Swift parece que sí son novios y lo demostraron al llegar juntos y tomados de la mano a una fiesta en Nueva York.

Un aplauso a esta pareja que está enamoradaaaa… Desde hace semanas el mundo ha seguido la pista a todo lo que ocurre en la relación entre Taylor Swift y Travis Kelce, quienes se han convertido en la pareja del momento por evidentes razones.

Y es que como les contamos, todo comenzó cuando el jugador de los Chiefs dijo que quería regalarle a Taylor Swift un ‘frienship bracelet’ con su número. Esto llegó a los oídos de la cantante que, según fuentes cercanas, le gustó que Travis Kelce mostrara públicamente su interés.

Travis Kelce y Taylor Swift son la pareja del momento

Desde entonces a Taylor Swift se le ha visto bastante en los juegos de Travis Kelce, conviviendo con la familia del futbolista e incluso tuvieron una cena romántica en un restaurante donde estuvieron acompañados de amigos y familiares.

Si bien el mundo ya había creado una historia de amor entre Travis Kelce y Taylor Swift, lo cierto es que ninguno de los dos había demostrado su afecto públicamente (porque las fotos que llegamos a ver anteriormente siempre eran de paparazzis in fraganti).

Aparentemente la cantante y el jugador han confirmado su relación sentimental

Al menos así fue hasta la noche del sábado 14 de octubre cuando la cantante y el deportista llegaron juntos a la fiesta que se hizo después de la emisión de Saturday Night Live, donde Travis Kelce hizo una breve aparición en un sketch y Taylor Swift asistió para presentar el acto musical de Ice Spice

Taylor Swift y Travis Kelce fueron captados en las calles de Nueva York y las fans de la cantante están que no se la creen, pues finalmente la pareja salió tomada de la mano públicamente, lo cual sería la confirmación de que están juntos. ¡Aaaaah!

Todo comenzó con un Friendship bracelet, esto es mejor que una película romántica



Taylor Swift y Travis Kelce estuvieron en una fiesta en Nueva York y se la pasaron muy bien

“Travis y Taylor parecían estar realmente disfrutando de la noche, y el uno del otro, incluso besándose durante toda la noche”, dijo una fuente al portal Page Six, la cual indicó que la pareja se fue del lugar aproximadamente a las 4 de la mañana y todo el tiempo estuvo acaramelada.

La misma fuente indicó que en el after de SNL todos se la pasaron muy bien e incluso a Travis Kelce se le vio hablando con amigos de la cantante. Una de ellas era Ice Spice, quien fue la invitada musical de la noche y con quien Taylor Swift colaboró apenas en el remix de “Karma”.

Las fans de Taylor Swift están que no se la creen con la nueva relación de la cantante

Si bien la mayoría está que no se la cree, algunas ‘swifties’ no han podido evitar comparar a Travis con el exnovio de Taylor Swift, el actor británico Joe Alwyn, con quien Taylor terminó hace unos meses después de que –rumoran las fans– no quiso formalizar su relación con la cantante.

A diferencia de lo que hoy se ve Kelce, Joe Alwyn siempre quiso mantener un bajo perfil sobre su relación con Taylor. De hecho llegaron a correr hacia sus autos para evitar a los paparazzis y pocas veces se les vio juntos o demostrándose afecto públicamente.

Y seguramente veremos más de ellos próximamente

Aparentemente las fans creen que Taylor Swift finalmente encontró a una persona casi igual de famosa y que la trata como pocas de sus anteriores parejas lo hizo, por lo que muchos no han evitado hacerse ideas sobre lo que puede ocurrir en el futuro.

Mientras tanto, lo único que tenemos de certeza es que veremos más de Taylor Swift y Travis Kelce en los próximos meses, pues la prensa y los fans están vueltos locos con esta relación que sería una de las más mediáticas en estos últimos años.

¿Será que habrá más apariciones de Taylor Swift en los partidos de Travis Kelce? ¿Veremos al jugador darse una escapada a Argentina ahora que la cantante reanude su gira del ‘The Eras Tour’? Por ahora todo parece un misterio, pero ambos escenarios son bastante probables. ¡Qué viva el amor!

