Parece que la ruptura entre Taylor Swift y Joe Alwyn será un tema que seguirá dando de qué hablar durante los próximos meses o al menos hasta que las fans de la cantante tengan respuestas claras del porqué ambos terminaron su relación de seis meses.

Como seguro recuerdan, el pasado 8 de abril se dio a conocer que la cantante de 33 años cortó con el actor inglés. Algo que, de acuerdo con el portal Entertainment Tonight, ocurrió de una manera “amistosa y no dramática” entre ambos.

Taylor Swift y Joe Alwyn empezaron a salir en 2016. Foto: Getty Images

Taylor Swift terminó con el actor Joe Alwyn hace unos meses

Si bien los portales de chismes en Estados Unidos dieron a conocer que Taylor Swift y Joe Alwyn terminaron bien, las fans de la cantante se preguntaban cuál fue la razón de la ruptura, pues ambos se veían bien enamorados y Swift hasta le escribió un álbum donde habla de haber descubierto el amor a su lado.

No es secreto que Taylor Swift siempre habla de sus experiencias personales a través de sus canciones y dicho eso parece que, para las seguidoras de la cantante, era cuestión de tiempo para conocer las razones del rompimiento con Alwyn.

Taylor Swift en su concierto en Nashville. Foto: Getty Images

Y parece que en su nueva canción “You’re Losing Me” dio más detalles al respecto

Lo decimos porque el viernes 26 de mayo, Taylor lanzó una nueva canción titulada “You’re Losing Me”, donde la letra básicamente nos habla de estar en una relación sentimental con alguien y sentir que no hace ni un mínimo esfuerzo por salvarla.

“Pensamos que llegaría una cura con el tiempo; ahora, me temo que no”, dice una parte de la letra donde Taylor Swift después pregunta “¿Desecho todo lo que construimos o me lo quedo?”, para después repetir “Detente, me estás perdiendo” varias veces.

Las fans creen que Taylor terminó con Joe porque él no quiso casarse con ella

Pero las fans de Taylor Swift creen que la razón por la cual la cantante terminó con Joe Alwyn, fue porque no quiso casarse con ella: “Yo tampoco me casaría conmigo. Una complaciente patológica de la gente que sólo quería que la vieras”, dice Taylor en “You’re Losing Me”.

Hasta el momento Taylor no ha confirmado las teorías y Joe tampoco ha hablado del rompimiento. Aunque siendo sinceros tampoco esperamos que lo hagan pronto, pues si algo caracterizaba su relación sentimental era la privacidad con la que la manejaban.

Las fans de Taylor Swift creen que Joe Alwyn no quiso casarse con ella y por eso terminaron. Foto: Getty Images

Mientras tanto los rumores del romance con Matt Healy siguen

Por otro lado, en las últimas semanas a Taylor Swift se le ha relacionado sentimentalmente con Matthew Healy, líder de la banda the 1975, con quien la cantante comenzó a salir de nueva cuenta gracias a Jack Antonoff, quien fue el “conecte” entre estos dos.

Ambos intentaron tener una relación hace unos años y no funcionó. Sin embargo, parece que Antonoff la hizo de cupido y ahora Taylor está de novia con Matt. Algo que ninguno de los dos ha confirmado, pero tampoco han negado.