Como cuando te quedas dormido en pleno Tecate Pa’l Norte y todos bailan a tu alrededor

El 2022 se ha convertido en el año definitivo del regreso de los eventos musicales presenciales, y la verdad es que los festivaleros lo están disfrutando. Incluso con todo lo que ello implica, nos encontramos por ahí con una que otra anécdota bien chusca como la del señor que se quedó dormido en el Tecate Pa’l Norte.

Así como lo leen. Esto sucedió en la reciente edición del icónico festival norteño, justo cuando un hombre se echó una pestañita mientras tocaba Inspector por ahí cerca. Y bueno, no faltaron quienes se pusieron a bailar alrededor de él ni el atento que grabó el momento.

Hombre se queda dormido en medio del Pa’l Norte y se vuelve viral

¿Qué es lo más raro o peculiar que les ha pasado en un festival? Es posible que ya han escuchado esa pregunta antes y todos aquellos que disfrutamos de este tipo de eventos, tenemos una historia así para contar. Y ahora, algunos de los que fueron al Tecate Pa’l Norte 2022 seguro hablarán del señor que se quedó dormido en medio de la gente.

La historia se dio a conocer a través de TikTok, donde el usuario @eduardocuesy compartió un par de videos donde podemos ver a un hombre que aprovechó para echarse un ‘coyotito’. Y sí, acomodó su mochila, se tiró en el pasto y cuando el cansancio es canijo, ni el Sol intenso te despierta.

Pero bueno, el asunto es que mientras el señor descansaba bien apacible, al fondo se puede escuchar que estaba tocando Inspector, una de las bandas de ska más populares acá en México y la raza no dejó pasar el momento para hacer de las suyas. En los videos, podemos ver cómo varias personas se ponen a bailar alrededor del sujeto y de a poco, más y más personas se unen al desmadr* cotorreo.

En otro video, se podemos ver que la gente ya no solo baila, sino que hasta se tomaron fotos con el hombre. Bueno, parece que al menos no lo despertaron. Ya se imaginarán como se pusieron los comentarios en la publicación, con algunos comentando que mientras no lo despierten todo bien y otros, la neta no vieron tan buena onda que se pusieran a bailar alrededor del sujeto y que lo grabaran. Acá les dejamos el par de clips.