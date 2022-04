Se armó la asada: Lo que rifó y no rifó del Tecate Pa’l Norte 2022

Después de algunos cuantos meses de espera, volvió uno de nuestros festivales favoritos, ni más ni menos que Tecate Pa’l Norte, que en 2022 volvió más fuerte y ascendente que nunca para festejar su décimo aniversario. Y vaya que lo celebraron tirando la casa por la ventana porque durante dos días nos aventamos una fiestota en el Parque Fundidora donde no faltaron los actos musicales que pusieron el ambiente y sobre todo, la buena vibra de los asistentes.

Sin embargo, no todo en esta vida puede ser perfecto. Aunque es uno de los espacios más importantes para la música de nuestro país y que cada año se superan, también hay muchas cosas que podrían mejorar para que la experiencia de todos los asistentes sea espectacular. Es por eso que si ustedes no tuvieron chance lanzarse a la tierra de la carnita asada y quieren saber cómo se puso esto, acá les contamos lo que rifó y no tanto en el festival.

Lo que rifó

Mejoró muchísimo la afluencia de gente en el festival

Si fuiste al Tecate Pal Norte 2021 y a la edición actual, estarás de acuerdo en que asistió mucha más gente que en la edición pasada (por obvias razones sanitarias). Pero fue bastante grato volver a vernos, abrazarnos, y sobre todo disfrutar mucho todas las presentaciones tan enérgicas que el festival nos brindó. Desde la nostalgia que nos regaló Simple Plan y Papa Roach, hasta lo vivido con Parcels, The Strokes (con un sabor de boca medio agridulce) y Maroon 5. Que sobra decir… QUÉ AGASAJO CON PARCELS.

Miles y miles de personas se dieron cita en el Parque Fundidora. Y ahora sí, la verdad es que la mayoría de los escenarios fueron un éxito. Los que estaban llenos, nos daban un buen momento para estar codo a codo cantando a todo pulmón y conociendo gente nueva con nuestros mismos gustos; y lo que no estaban tan llenos, eran el pretexto perfecto para bailar súper a gusto con todo el espacio del mundo.

Los actos sorpresa nos pegaron en la nostalgia

Es bien sabido cómo estos actos sorpresa de Tecate Pal Norte son algo esperadísimo por los asistentes, y en esta ocasión, los 4 actos no decepcionaron a nadie. En este formato hemos visto a leyendas vivientes de la música contemporánea como los Tucanes de Tijuana, Cristian Castro, y hasta Aqua. Y para la edición 2022, Moderatto (con Danna Paola), Big Boy –ese de “Mis ojos lloran por ti”–, Caballo Dorado, y hasta Hanson… KHÉ?! Sí, ¡HANSON! nos hicieron soltar un “tssss, ¿te acuerdas?” cuando sonó “mmmbop”.

Lo de Caballo Dorado se puso de a peso eh… y es que a pesar de que tocaron en el Escenario Sorpresa, el baile se extendió en toooodos los escenarios, pues gracias al circuito cerrado del festival fue posible ver en las pantallas de cada escenario lo que sucedía en otros en tiempo real. Así que todo el Parque Fundidora se convirtió en una enorme pista de baile para sacarle brillo con “Payaso de Rodeo”, cual boda.

Igualmente Jay de la Cueva hizo de las suyas pues, para su presentación sorpresa con Moderatto, llegó al escenario volando literalmente. Es decir, se colgó de un arnés para volar por los aires y aterrizar con todo el estilo del Detector de metal.

Parcels, de lo mejor que vimos el fin de semana

Por supuesto que durante estos días en Tecate Pa’l Norte vimos a un montón de artistas que se rifaron como los grandes dándonos presentaciones espectaculares. Sin embargo, y sin temor a equivocarnos, Parcels fue de lo mejor que tuvimos chance de checar en el festival. Luego de su presentación sold out en el Pepsi Center WTC de la CDMX, la banda australiana llegó a Monterrey ir armó una fiestota que de plano no queríamos que terminara.

Durante casi una hora, este grupazo tocó lo mejor de lo mejor de su joven carrera, sonaron hitazos como “Overnight”, “Tieduprightnow”, “Lightenup” y “Somethinggreater”. Y sin duda fue una agradable sorpresa su presentación, porque además de demostrar que son unos musicazos, al más puro estilo de los DJ’s, ligaron sus rolas para que bailáramos como si no hubiera un mañana. Apenas se fueron pero ya queremos que regresen.

Lo que no rifó tanto

Uuuuurgen baños de mejor calidad

Los baños. Los baños. Los baños. Y es que a pesar de que hay bastantes sanitarios dentro del festival, sí se debe hacer algo urgente para mantener la higiene y limpieza de los mismos, sobre todo en los tiempos complicados que estamos viviendo. Por la tarde y al inicio del festival, todo es una maravilla y miel sobre hojuelas, pero por ahí de las 10-11, la mayoría de los baños son una verdadera pesadilla. Incluso el desagradable olor llega a varios metros fuera de la zona de baños, aún estando al aire libre.

Los de VIP son otra cosa y de mejor calidad. Ojalá los organizadores no descarten en un corto plazo, poner unos baños de mejor calidad, o bien, asegurarse que siempre estén limpios y con todo lo necesario para cuidar la higiene personal. Sobra decir que en muchos no había ni papel ni agua. Del jabón ya ni hablamos.

Lamentablemente no faltaron los ‘bolseos’

Sabemos que esto no es exclusivo de una ciudad en particular y mucho menos de un festival, pero lamentablemente escuchamos de muchos casos de personas a la que les robaron su celular en Tecate Pa’l Norte 2022. Si tú fuiste de esos, esperamos que puedas recuperarlo y ni modo, una vez más hay que andar al tiro con nuestras pertenencias porque los amantes de lo ajeno no descansan y están hasta en estos eventos.

El show de The Strokes

Ok, tememos qué hablar de la presentación de The Strokes en Tecate Pa’l Norte 2022. La gran mayoría tenía las expectativas muy altas en el regreso de la banda neoyorquina, porque tenían casi siete años sin tocar en la tierra de la carnita asada, y vaya decepción que nos llevamos al ver la extraña actitud de Julian Casablancas en el escenario y sobre todo, como lo hicieron en su más reciente presentación en la CDMX, se bajaron antes de tiempo.

En cuanto al setlist, no estuvo nada mal, se aventaron clásicos de su carrera, rolas de su más reciente material discográfico y hasta algunas rarezas. Pero sin duda, a pesar de que el escenario Tecate Light del festival estaba repleto para ver a esta bandota, sinceramente no cumplieron como tal con lo que esperábamos y nos dejaron con ganas de más. Todavía tendremos chance de verlos en CDMX y Guadalajara, y ojalá que las cosas sean distintas.