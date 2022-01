Those things I diiiid: Les explicamos la tendencia del chico Harvard vs la chica del ex con hemorroides

Ay no, y uno pensando que había quedado como payaso por perdonar una infidelidad… TikTok es una plataforma que a veces nos enseña cosas útiles y otras no tanto. Y sin duda si hay un trend agridulce que nos ha enseñado lo mucho que pueden hacer las personas por el amor de alguien más, ese es el que está musicalizado con una rola de Olivia Rodrigo.

Si son como nosotros que se la viven ahí, seguramente esas líneas bastaron para que supieran de qué tendencia de TikTok hablamos. Y si no entonces siéntense que acá les damos algo de contexto para que entiendan el tren del mame del chico de Harvard y la morrita que le limpió el trasero a su ex con hemorroides. WTF?!

Un trend en TikTok comenzó por personas que contaron las cosas que aguantaron en sus relaciones tóxicas

Primero lo primero. En las últimas semanas en dicha red social de videos se comenzó a usar un audio que tiene el fragmento de la canción “Favorite Crime” de Olivia Rodrigo, la cual en una parte dice “Those things I did just so I could call you mine”, que en español (por si no mascan mucho el inglés) es “Esas cosas que hice solo para poder llamarte mío”.

Pues bueno, millones de personas –en su mayoría mujeres– han utilizado este audio para relatar esas cosas que hicieron o callaron en sus relaciones tóxicas por estar con personas hdlch que no valoraban su relación. La mayoría de estos videos, hay que decirlo, nos dejan ver el grado de violencia que algunas mujeres aguantaron por parte de sus ex parejas.

Y otros las cosas que hicieron por sus ex, como dejar la Universidad de Harvard

Sin embargo, también es cierto que otros relatos son un poco más light y de gente que cuenta hasta donde llegaron con tal de tener a esa persona a su lado. El más sorprendente de ellos fue de un sujeto en México que decidió dejar la Universidad de Harvard –una de las más cotizadas en EU– para estar con la chica que le gusta… y la cual lo dejó en la friendzone. ¡Noooo!

A través de un video, el usuario @palevill27 –con todo y playera de Harvard– posteó un video musicalizado con la canción de Olivia Rodrigo y acompañado del siguiente texto: “Cuando les dije a mis papás que Harvard no era lo que esperaba para regresar contigo a México”, se lee en el video que rápidamente se volvió viral.

Muchos en TikTok consideran que este sujeto no era tan inteligente como lo pensaba

Y es que jijo mano, si uno pensaba que quedar en buró de crédito por sacarle un celular o invitarle la peda a tu ex para que pudieran pasar tiempo juntos era algo muy tonto, este jovenazo –que decidió renunciar a una excelente educación para volver a México con alguien que al final no se quedó a su lado– nos dijo “quítense que ahí les voy”.

“Ser inteligente en la escuela no es lo mismo que ser inteligente en la vida” y “Entonces no eras tan inteligente como pensabas” son algunos de los comentarios que le han dejado a este joven por su video en TikTok. Uno que bien pudo haber ganado el trend si no hubiera aparecido el otro caso de la chica que le limpió la coliflor a su ex con todo y hemorroides.

Y le llegó a hacer competencia la chica que hizo curación a su ex con hemorroides

Siguiendo la misma premisa, una usuaria llamada Karen Moreno (@oyekarenmoreno) posteó su anécdota donde demostró lo mucho que amaba a su ex. Y es que esta tipaza fue capaz de aplicar fomentos de agua tibia en el androide de su ex (ya saben a cuál nos referimos) para desinflamarle las hemorroides.

Pero eso no fue todo, ya que en ese momento el tipo en cuestión tenía residuos de popo que Karen amablemente limpió con ayuda de una toallita húmeda. ¡Las cosas que hace uno por am0r!

Estos dos personajazos han provocado un debate en TikTok, pues muchos usuarios afirman (me incluyo) que ni todas las cosas similares que hicimos por esas personas que no se lo merecían, se pueden comparar con el amor que Karen y el chico de Harvard sintieron por sus ahora ex-parejas. ¿Ustedes de qué lado están?