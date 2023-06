En este 2023, The Last of Us cumple su 10 aniversario convertida en una de las grandes franquicias de videojuegos de los últimos tiempos. Y no crean que la serie con Pedro Pascal y Bella Ramsey es la única manera de celebrarlo, eh… Ahora, The Last of Us llegará a las Halloween Horror Nights de Universal Studios.

De un tiempo para acá, las Horror Nights se han llevado la atención del mundo por gracias a las geniales temáticas que presentan. En años pasados le tocó Stranger Things y hasta a The Weeknd formar parte del evento, así que es momento de gozarlo corriendo y enfrentando a uno que otro clicker.

Imagen promocional. Foto: Universal Studios.

‘The Last of Us’ llegará a las Halloween Horror Nights de Universal Studios

Los fans de hueso colorado de TLOU seguro que han fantaseado con vivir una experiencia cercana a esta intensa historia de survival horror más allá del videojuego. No, no nos referimos a una pandemia por Cordyceps, que es prácticamente imposible que afecte a los humanos en la vida real…

Como les decíamos, The Last of Us llegará a las Halloween Horror Nights de Universal Studios para que los fanáticos disfruten al máximo las fechas cercanas a la Noche de Brujas (o que se lleven un buen susto al estilo Joel y Ellie).

Halloween Horror Nights promete recrear el terror de enfrentarte a los infectados de The Last of Us y recorrer conocidos escenarios del videojuego. Foto: Naughty Dog.

Sony/PlayStation, los dueños de la franquicia The Last of Us, se han asociado con Universal Studios para llevar todo esto a dos de sus recintos principales de parques y resorts como lo son Universal Orlando Resort y Universal Studios Hollywood. Las Halloween Horror Nights están disponibles desde septiembre hasta el 31 de octubre.

¿De qué va todo este rollo? La experiencia incluye un recorrido por una casa embrujada y oscuros laberintos donde los visitantes se toparán con los clickers, runners y stalkers, que son los diferentes tipos de infectados que vemos en el videojuego, así como al grupo humano The Hunters. Así que si les gustan las emociones fuertes (o los sustos duros), esto va a ser algo inolvidable.

Y hay más… Universal promete que los fans más acérrimos verán las locaciones más icónicas del videojuego –desde las Zonas de Cuarentena entre otras– recreadas en esta entrega de las HHN. Checa el tráiler de anuncio.

The Last of Us en las Halloween Horror Nights se inaugurará el 1 de septiembre en el Universal Orlando Resort, mientras que la apertura en el Universal Studios Hollywood se hará el 7 del mismo mes.

Los precios de la Halloween Horror Nights de ‘The Last of Us’

Como les decíamos, la experiencia de The Last of Us en las Halloween Horror Nights se inaugurarán a inicios de septiembre próximo en los completos mencionados de Universal Studios. Y sí, ya hay precios por si lanzarse a esa onda.

En Universal Orlando Resorts, la entrada de una sola noche está en 79.99 dólares (poco más de $1300.00 pesos mexicanos) y en Universal Hollywood anda en 74 dólares (por ahí de $1200.00 pesitos). Aquí y aquí encuentran informes con todo el dato de lo que incluyen los paquetes, en caso de que quieran darse el rol.