Como cuando vas al Costco a comprar un hot-dog y por tentón te endeudas con 12 mil pesos

Si algo aprendimos desde pequeños es a no jugar con cosas que no son nuestras, pues luego nos toca la suerte de descomponer esa cosa por andar de tentones. Lamentablemente algunos no aprenden la lección hasta que son grandes y las consecuencias son peores, así como le ocurrió recientemente a un jovencito en el Costco.

En TikTok, lugar donde todo lo absurdo que se imaginen es posible, un sujeto nos mostró cómo fue que terminó endeudado en la tienda luego de subirse a un juego que estaba instalado como muestra dentro de la tienda. Algo que no hubiera pasado si sólo hubiera ido por el snack que se le antojó.

Un joven iba por un hot-dog al Costco y terminó arruinando un juego de exhibición

En el clip publicado por un usuario llamado Carlos Axel, se puede apreciar cómo el jovencito en cuestión se sube a una estructura con tobogán que está en la sección de juguetes y el cual, claramente, está diseñado para resistir el peso de niños más chicos que él.

“Cuando voy al Costco por un doggo y termino debiendo 12 mil pesos” es el texto que acompaña a esta grabación donde podemos ver el momento en el que este joven se desliza por la resbaladilla y termina dañando el juego en cuestión, pues el peso provoca que la estructura se rompa y él termine en el suelo.

Va el video:

“¿Dónde están los papás de este chamaco?” se preguntan en internet

Las imágenes que acaban de ver en realidad causaron más indignación que otra cosa, pues algunos usuarios consideran que Carlos Axel es la versión adolescente de esos niños que eran un despapaye y a los que sus mamás/papás nomás les llamaban la atención diciendo “ya papito, deja eso”.

Por otro lado, otros más consideran que este tipo de videos nos hacen reflexionar sobre si los seres humanos estamos en constante evolución, pues algunos no pueden ni entender un “no se recargue” puesto en algún producto de exhibición dentro del supermercado. ¿Qué opinan de este caso?