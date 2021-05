Que ni te alcanza, dice: TikTokera se viraliza tras acusar a tienda de lujo por discriminación

En un caso más de “no me quisieron atender”, la TikToker y youtuber Paulina del Campo exhibió en ambas redes sociales cómo le hicieron “el feo” en la tienda de lujo Dolce & Gabbana. Para ser más directos, cómo la discriminaron en la boutique ubicada en Paseo Andares en Guadalajara. Te contamos cómo estuvo la cosa.

Paulina, como otros muchos influencers, hizo el reto de ir a tiendas de lujo como Louis Vuitton y Gucci y comprar lo más barato de la colección –¿pa’ qué?, quién sabe-. El punto es que una de sus parada fue en la boutique de la marca italiana, pero cuál fue su sorpresa, que pues…. no la quisieron atender… quesque porque había una alarma que se activaría si le mostraban un artículo.

“Me discriminaron en Dolce&Gabbana no sé por qué“, platica Paulina en el video que subió a Tiktok, y añade: “me dijeron que necesitaban un aparato para abrir las vitrinas porque si las abrían, la alarma iba a sonar por toda la puerta y no la podían apagar en ese momento“, finalizó.

Pero la joven con 1.9 millones de seguidores en TikTok y más de 500 mil en YouTube no se rindió. Después de la bateada, se fue a comer con sus amigos, hizo otras compras en otras boutiques de lujo y regreso a la tienda italiana para ver si ahora que llevaba bolsas de compras sí la atendían. Y pues sí, sí la atendieron.

“Cuando regresamos ya habían cambiado de turno y para nuestra sorpresa le dije qué quería, y ¡me abrieron la vitrina como si nada con una pinchurrienta llave!“, exhibió Del Campo, quien enfatizó que el otro trabajador “le había mentido”. (“Mentira todo era mentira”).

¿Flojera del empleado de D&G o un acto de discriminación? No se sabe, pero sea como sea, el servicio que le dieron a esta chica quedó mucho a deber. Por cierto, Paulina también subió sus experiencias a su canal de YouTube, el cual ya tiene más de 175 mil visitas.

Cómo la ves, Paty.