Aunque ya pasaron 17 años desde su lanzamiento, "Rosa Pastel" de Belanova es una de las canciones favoritas de muchas personas que este 2023 le han dado un segundo aire a la rola gracias a trends virales en plataformas como TikTok.

Aunque ya pasaron 17 años desde su lanzamiento, “Rosa Pastel” de Belanova es una de las canciones favoritas de muchas personas que este 2023 le han dado un segundo aire a la rola gracias a trends virales en plataformas como TikTok.

Como ya les contamos, desde hace unas semanas los jóvenes de México comenzaron a compartir videos bastante personales y crudos donde muestran la realidad laboral de nuestro país donde muchas personas no se dedican a lo que estudiaron.

Trend de Rosa Pastel en TikTok

“Rosa Pastel” de Belanova volvió a la popularidad con TikTok

Desde estudiantes de medicina que terminaron de cajeros en tiendas de conveniencia, pasando por personas con buenas calificaciones que no pudieron tener el futuro brillante que imaginaron, este trend estuvo musicalizado con la canción “Rosa Pastel” de Belanova.

“Bien, todo acabó, no queda más. Seremos dos extraños, yo te olvidaré, me olvidarás” fue la parte de “Rosa Pastel” que la gente en TikTok usó para mostrar sus sueños rotos. Aunque claro, no faltaron quienes no soportaron no ser el centro de atención y usaron la rola para mostrar que “sí se puede”.

La canción se ha vuelto tan popular que ya la conocen en otros países

Sea cual sea el caso, la realidad es que TikTok le dio una segunda vida a la canción de Belanova, el grupo de electro pop​ y synth pop originario de Guadalajara, que desde el 2018 se alejó de los escenarios de manera indefinida y sin dar una fecha de regreso.

Y cuál ha sido el impacto de “Rosa Pastel” en TikTok que ya llegó a lugares inimaginables. Al menos eso es lo que pensamos cuando vimos a una tiktoker de Japón interpretar la rola creada por Denisse Guerrero, Edgar Huerta y Ricardo Arreola.

Ricardo Arreola, Denisse Guerrero y Edgar Huerta de Belanova. Foto: Getty Images

Una tiktoker japonesa se volvió viral por interpretar “Rosa Pastel” de Belanova

Se trata de Leonair, una cantante trilingual con más de 700 mil seguidores que se dedica a interpretar varias canciones populares en la actualidad, como por ejemplo “Chicken Teriyaki”, de Rosalía, o “Flowers”, de Miley Cyrus (por mencionar sólo algunas).

Esta tiktoker –quien habla japonés, inglés y español– canta las rolas que sus seguidores le sugieren y al parecer México hizo bien su trabajo, pues el pasado 20 de julio la chica subió un video donde canta “Rosa Pastel” de Belanova. ¡Qué joya!

Leonair es una tiktoker de Japón que canta rolas de todo tipo. Foto: @leonairunion (TikTok)

Más de 160 mil personas han aplaudido el cover a “Rosa Pastel” por parte de la tiktoker japonesa

En el video (que por supuesto les vamos a mostrar a continuación) vemos a Leonair interpretar este hitazo que Belanova incluyó en el disco Dulce Beat (2006). Algo que a muchos ha sorprendido, pues la chica tiene una muy buena pronunciación.

Muchas personas han aplaudido el talento y habilidad de esta tiktoker de Japón al interpretar “Rosa Pastel” de Belanova, aunque también hay varios que piden a la tiktoker que cante el éxito de la banda mexicana en japonés (para ver qué tal suena).

No cabe duda de que “Rosa Pastel” de Belanova es el himno de toda una generación y nos da mucho gusto saber que gracias a TikTok la canción rompe fronteras. ¿Será que en el futuro la volveremos a escuchar en vivo de la voz de Denisse y compañía? ¡Te rogamos, señor!

