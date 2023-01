Fíjate, Paty: ¿Por qué dicen que "Flowers" de Miley Cyrus es una respuesta a Bruno Mars?

Esperen Shakira y Piqué, que ahorita regresamos con ustedes… El pasado 12 de enero (fecha de México), Miley Cyrus estrenó “Flowers”, el primer adelanto de su nuevo disco Endless Summer Vacation, que podremos escuchar el próximo 10 de marzo, y la cual ya ha dado mucho de qué hablar en las últimas horas.

Y es que la cantante (a quien vimos en el Corona Capital hace unos meses) no sólo lanzó la rola justo en el cumpleaños de su exesposo, Liam Hemsworth, sino que además parece haberle mandado una indirecta a través de la canción donde hasta Bruno Mars se vio involucrado. ¡¿POOOOR?!

Foto: Getty Images

Miley Cyrus lanzó su nuevo sencillo “Flowers”

Resulta y resalta que “Flowers”, canción que se estrenó el 12 de enero acá en México –aunque en Australia (país donde vive su ex) ya era 13–, tiene un sampleo a “When I Was Your Man” que Bruno Mars lanzó en 2012 como uno de sus sencillos del disco ‘Unorthodox Jukebox’.

Como seguro recordarán, en la balada con piano el buen Bruno habla de todas esas cosas que se arrepiente de no haber hecho con su ex cuando tuvo la oportunidad, tal y como regalarle flores, sacarla a bailar, tomarla de la mano, y espera que la nueva pareja lo haga .

La canción samplea a “When I Was Your Man” de Bruno Mars

Pues bueno, en la nueva canción de Miley ella parece responder a la letra de Bruno Mars a través del amor propio, dando a entender que está en una etapa de su vida donde no necesita a alguien que haga todo eso y prefiere darse esos regalos/tratos. ¡Ídola!

“Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo mismo durante horas, ver cosas que no entiendes. Puedo sacarme a bailar y puedo sostener mi propia mano”, dice Miley Cyrus en su canción “Flowers” que les dejamos acá abajo (por si aún no la escuchan).

Y los fans dicen que “Flowers” va con dedicatoria a Liam Hemsworth, el ex de Miley Cyrus

Obviamente para los seguidores de Miley este detalle no pasó desapercibido, pues dicen que el samplear dicha rola de Bruno Mars no fue mera coincidencia ya que supuestamente Liam Hemsworth le dedicó “When I Was Your Man” a la cantante.

Hasta el momento no hay info certera de ese dato, sin embargo, una línea en “Flowers” sí nos confirmaría que la canción de Miley está inspirada en la relación que tuvo con actor, la cual terminó en 2019 luego de 10 años y unos meses de matrimonio.

Foto: Getty Images

Y pues necesitamos escuchar el disco completo para confirmarlo

“Teníamos razón hasta que no lo estábamos, construyó una casa y la vio arder”, dice Miley Cyrus en este nuevo sencillo donde aparentemente hace referencia a su casa en Malibú que se incendió en noviembre de 2018 durante los incendios de Woolsey, en California.

Aunque la cantante no ha confirmado o negado nada al respecto, por ahora sólo sabemos que su nuevo disco es descrito como “una carta de amor a Los Ángeles” que nace gracias al trabajo que Miley Cyrus ha hecho al darle prioridad a su salud mental y física. ¡Ya queremos escucharlo completo!