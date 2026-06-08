No todos viven el fútbol igual. Hay quien lo vive solo, hay quien lo vive con amigos, y hay quien lo vive con toda la familia, desde los abuelos hasta los más chicos, en un plan que implica moverse, organizarse y llegar juntos a donde sea que vayan a ver el partido. Este tipo de grupo tiene necesidades muy específicas que la mayoría de los vehículos no resuelven del todo.

El Mundial 2026 en México es la excusa perfecta para ese plan familiar. Para quien quiera vivirlo en familia y en movimiento, la pregunta no es si vale la pena, la pregunta es en qué van a ir todos.

Hyundai Santa Fe cuenta con 7 plazas. Foto: Cortesía Hyundai México.

Para cuando “ya no cabemos” no es una opción

¿La respuesta? Santa Fe HEV de Hyundai. Tiene tercera fila utilizable, y eso cambia todo. No es el tipo de tercera fila que existe en el papel pero en la práctica solo sirve para maletas: es una configuración versátil pensada para que quepan personas de verdad, con espacio para el equipaje y todo lo que implica mover a una familia.

El aprovechamiento interior está pensado para el estilo de vida activo: quien viaja con familia sabe que el espacio nunca sobra, y Santa Fe HEV lo resuelve sin que nadie tenga que negociar quién va atrás o dónde van las maletas. Todos caben, todo cabe.

Hyundai Santa Fe cuenta con transición entre motor eléctrico y de combustión. Foto: Cortesía Hyundai México.

El trayecto que no te cobra el ánimo antes del partido

Un trayecto largo en el vehículo equivocado cobra factura antes de llegar al destino. Santa Fe HEV está pensada exactamente para evitar eso: materiales e insonorización de nivel premium, ergonomía diseñada para viajes largos sin fatiga. La cabina es silenciosa, el manejo es fluido y la transición entre motor eléctrico y de combustión ocurre de forma tan suave que prácticamente no se percibe.

El resultado es que la familia llega al partido, al fan fest o a la ciudad sede con el mismo ánimo con el que salió de casa. Sin el desgaste del camino, sin la irritación del ruido, sin esa sensación de que el trayecto ya te cobró todo el ánimo antes de que empiece el partido.

Hyundai Santa Fe híbrida. Foto: Cortesía Hyundai México.

Más kilómetros, menos paradas, más Mundial

Una de las ventajas del sistema híbrido de Santa Fe es que rinde bien en cualquier contexto. En ciudad, donde el arranque y frenado constante desgastan un motor convencional, el sistema aprovecha cada parada. En carretera, la eficiencia se mantiene y la transición entre modos es suave sin importar la velocidad.

Para una familia que va a moverse durante el Mundial, eso significa más kilómetros y más tiempo para lo que importa. La tecnología y conectividad intuitiva hacen el camino más fácil, y el diseño robusto y moderno la posiciona como una SUV que se ve a la altura de cualquier destino al que llegue.

Hyundai lleva 12 años en México. Foto: Cortesía Hyundai México.

25 años entendiendo que el Mundial se vive en movimiento

Hyundai lleva más de 25 años como socio oficial de FIFA, entendiendo que el Mundial no se vive solo en el estadio. Se vive en el camino, en los momentos compartidos, en los trayectos que la familia va a recordar tanto como el partido. Santa Fe HEV es la respuesta más concreta de la marca a esa idea.

#ElCaminoDelMundial en familia. Con espacio para todos, confort para el trayecto largo y tecnología híbrida disponible hoy en México. Porque el Mundial 2026 merece que el camino esté a la altura.