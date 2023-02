No pues ahora sí que sorry not sorry. Un turista estadounidense fue exhibido en TikTok por andarse quejando de que en México “no se habla inglés”. Lo anterior no sólo es una enorme mentira, también habla pésimo del chavo por esperar algo francamente absurdo.

Y es que el turista en cuestión no se queja sólo de que la gente en México no hable “nada” de inglés, también de que no le dieran los menús en inglés en los restaurantes que visitó en su paso por la Ciudad de México.

Turista se queja de que en México no se habla inglés/Especial

Según el turista, la gente de México debería esforzarse por hablar inglés al estar tan cerca de Estados Unidos

Pero lo peor de todo son sus dizque argumentos. El turista exhibido dice que esperaba que en México se hablara más inglés por la cercanía de nuestro país con Estados Unidos.

Mira tú, creía que la gente de este lado se esforzaría más por aprender inglés dado que somos vecinos y por eso terminó muy decepcionado. Tantito peor, se queja por tener que usar aplicaciones y traductores para todo mientras andaba por nuestros rumbos: “Me gusta México pero tienen que mejorar eso” (¡Uuuuuy, pues perdón por no complacerlo).

Turista se queja de que en México no se habla inglés/Captura al video de carlos_eduardo_espina (TikTok)

El video del turista quejándose de que en México la gente no habla inglés fue retomado en la cuenta de TikTok de carlos_eduardo_espina, usuario que se enfoca en temas de migración y presenta en sus videos distintos casos de discriminación a latinos por no hablar inglés.

Ir a otro país y exigir que hablen tu idioma no tiene lógica

Además de exhibirlo, este tiktoker le mandó un recadito al turista: “¿Cómo vas a ir a otro país exigiendo que hablen tu idioma? No tiene lógica. Uno como turista tiene que adaptarse al país que visita. Usando tu misma lógica, ¿por qué tú no hablas español? La gente de Estados Unidos debería hablar español ya que están tan cerca de tantos países que lo hablan”.

@carlos_eduardo_espina Así o más claro… en México se habla depa aunque no te guste ?? ♬ sonido original – Carlos_Eduardo_Espina

Ojo, no es tirarle nomás porque sí al turista ni decir cosas como “¡regrésate a tu país!”. El turismo siempre debe ser bienvenido, acá la cosa es que neta eso de que en México no se habla inglés es mentira porque en muchos lugares turísticos hay siempre info en los dos idiomas y la mayoría tiene gente en su personal que pudo ayudarle con eso de traducir lo que necesitaba.

Ahora, que si no diste con alguno de estos lugares al visitar México, pues tampoco te quejes de que no tooooooooda la población hable tu idioma. o digas que esperabas más de cierto país por estar tan cerca del tuyo.

Una historia más para su gustada sección TikTok, casos de la vida real.