En este mundo hay personas desafortunadas… y luego viene esta chava. Imagínate nomás: se quedó atorada en un columpio de llanta, ¡y hasta los bomberos tuvieron que ayudar a sacarla!

Jajajaja parece chiste, pero es anécdota, una que ya está guardada para la posteridad en TikTok. La usuaria Marie Spencer (mariespencer1978) fue quien compartió en dicha red social la tragedia y la convirtió en una serie de videos virales.

Una chica quedó atorada en un columpio y los bomberos tuvieron que rescatarla/Captura al video de mariespencer1978 (TikTok)

Acompáñame a ver esta triste historia

Y es que son en total 5 videos los que muestran cómo fue que los bomberos ayudaron a la joven a salir de su prisión temporal en un columpio.

“Sólo mi hija, sólo mi Keira, puede quedarse atorada en un columpio”, escribió Marie junto a un montón de emojis riendo porque neta la escena, por más trágica que pueda parecer, hace que cualquiera se ataque de la risa (jajajajajajaja).

Una chica quedó atorada en un columpio y los bomberos tuvieron que rescatarla/Captura al video de mariespencer1978 (TikTok)

En el primer video la vemos completamente dentro de la llanta colgante y cómo es que los bomberos intentan empujarla desde abajo del columpio para sacarla. Pero no funciona.

La chica logró ser liberada del columpio tras varios esfuerzos pero los videos son una joya

Comienza entonces la lluvia de ideas mientras la chica permenece completamente atrapada en el columpio a la espera de que hagan algo. La segunda opción fue intentar meter un objeto plano entre ella y la llanta para que fuera más fácil empujarla, pero tampoco sirvió.

Lo bueno es que Keira se tomaba con humor el asunto a pesar de estar atrapada en el columpio, aunque en ciertos momentos sí parecía expresar gestos de dolor, sobre todo cuando intentaron jalarla de la llanta colgante como en las caricaturas de nuestra infancia.

Pero como todo esfuerzo tiene su recompensa, al final la chica logró salir del columpio con ayuda de los bomberos, no sin antes dejar una escena memorable en la historia del internet.

“Si yo fuera bombero en esa situación no podría ayudar por estar muerto de risa“, “Cosas que me mantienen humilde”, “Mi mamá ya me hubiera sacado de una patada“ y “Yo todo el tiempo haciendo fuerza para arriba para poder sacarla y salir yo también jajajaja”, fueron algunos de los comentarios al video final.