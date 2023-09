Un insospechado homenaje a Quentin Tarantino

Lo que necesitas saber: Quentin Tarantino es una gran influencia en el cine de la actualidad. Por eso se le rendirá un insospechado homenaje en la CDMX con una fiesta temática.

El famoso director, productor, guionista y actor de cine Quentin Tarantino es una gran influencia en el mundo de las películas de nuestros tiempos. Por eso el próximo 26 de octubre, se le rendirá un insospechado homenaje con la fiesta temática The Tarantino Experience en el foro Bajo Circuito de la Colonia Condesa.

The Tarantino Experience será en el foro urbano Bajo Circuito./Imagen Bajo Circuito Instagram

Quién no se ha divertido con el humor crudo pero honesto de películas como Pulp Fiction (Tiempos Violentos), Kill Bill (Volúmenes 1 y 2), Bastardos sin Gloria o Django Sin Cadenas entre otras tantas llenas de drama y de violencia, a cargo del director estadounidense.

Tarantino tendrá un insospechado homenaje en la CDMX./Imagen Getty Images

Para celebrarlo a él y a su cine, que ya podemos considerar de culto, se organiza esta gran fiesta de disfraces con música en vivo. Prepara tus mejores atuendos inspirados en tu película favorita de Tarantino y únete a su homenaje en la CDMX.

The Tarantino Experience en México

Esta celebración ya se presentó en mayo y junio en algunos lugares de Querétaro como el Teatro de la Ciudad. La música está a cargo del grupo Holly Funk, que interpreta gran parte de las canciones de las bandas sonoras de las películas de Tarantino y pone a bailar a todos los asistentes

Fiesta temática de Tarantino el 26 de octubre./Imagen Bajo Circuito Instagram

Así que hay que ir listos para sacudir el cuerpo al ritmo de Tarantino en el concurso de baile en el que se darán grandes premios a los ganadores. También para disfrutar del espectáculo audiovisual en el que se proyectarán las mejores escenas de sus películas, entre otras actividades temáticas.

No debe faltar ningún fan de Quentin a esta fiesta./Imagen Holly Funk Facebook

Si te consideras un buen cinéfilo y su gran admirador, esta es la oportunidad de conocer a muchos más fans del cineasta ganador de varios premios Oscar y Globos de Oro por mejores guiones originales, entre algunos otros.

Sobre el cine de Tarantino

El primer largometraje de Quentin Tarantino como director y guionista fue Reservoir Dogs (Perros de reserva) de 1992. Marca su estilo característico y es una película sobre seis criminales que no se conocen entre sí y que son contratados para robar un almacén de diamantes. Son interrumpidos en el acto por la policía y las sospechas de un traidor entre ellos no se hacen esperar. Tarantino también interpreta a uno de los ladrones.

El éxito de Tarantino fue creciendo con cada película./Imagen Pulp Fiction Facebook

Después vino la ya clásica Pulp Fiction de 1994, con reconocidos actores como John Travolta, Samuel L. Jackson y Uma Thurman. Sus protagonistas son miembros del crimen organizado de Los Ángeles que se ven envueltos en acontecimientos llenos de humor negro. A Tarantino le gusta que la gente se divierta con situaciones desagradables.

Tarantino ha recibido varios premios importantes por sus guiones originales./Imagen Kill Bill Facebook

Ya como cineasta reconocido, dirigió y escribió Jackie Brown (1997), Kill Bill Volúmenes 1 y 2 (2003 y 2004), Death Proof (2007), Inglorious Bastards (2009), Django Unchained (2012), The Hateful Eight (2015) y Once Upon a Time in Hollywood (2019). A Tarantino le gusta hacer cine basado en sus películas y géneros favoritos. También se encargó de escribir la historia de Natural Born Killers (199$), dirigida por Oliver Stone.

Trabajo en un video club en los 80./Imagen Cinéfilos Facebook

Tarantino trabajó en el videoclub Video Archives de Manhattan Beach, California en los años 80 y ahí comenzaría a desarrollar las historias de sus películas. Como actor ha aparecido en papeles recurrentes en más de 20 películas, tanto suyas como de otros directores.

El homenaje de Quentin Tarantino en la CDMX

Así que prepara tu disfraz de vaquero, de mafioso, de soldado o de artista marcial y únete al homenaje inesperado y bien merecido de este controvertido cineasta que nos seguirá dando de qué hablar.

La música estará a cargo de la banda Holly Funk./Imagen Holly Funk Facebook

Bajo Circuito Multiforo Urbano está en Bajo Puente de Circuito Interior S/N, Col. Condesa, cerca del cruce de Av. Constituyentes con Circuito Interior. The Tarantino Experience se llevará a cabo el jueves 26 de octubre a partir de las 20 horas y los precios de la entrada son de 300 en la preventa y de 400 pesos el día del evento. Es para mayores de 18 años.

