Detalles y precio: La UNAM impartirá un curso sobre el reggaeton y Bad Bunny

A tu amigo ‘el rock es cultura’ no le gusta esta decisión de la UNAM… Nos guste o no, Bad Bunny y el reggaeton son dos fenómenos de las que pocos pueden no saber en la actualidad, pues el cantante puertorriqueño y el género musical se han consolidado como uno de los más populares en el mundo.

Eso lo sabe a la perfección la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM pa’ los cuates), la cual anunció que a principios del próximo año ofrecerá un posgrado sobre el fenómeno de Bad Bunny que se vive en la actualidad. ¡No es una broma!

Foto: Galo Cañas-Cuartoscuro.

La UNAM dará un curso sobre Bad Bunny

La universidad dio a conocer que del 9 al 23 de enero impartirá el posgrado “Reggaeton cómo resistencia al colonialismo estadounidense y masculinidad suave como capital sexual: el fenómeno Bad Bunny”, el cual será en modalidad presencial.

Si ustedes son fans del cantautor puertorriqueño (que cerrará su gira mundial ‘World’s Hottest Tour’ en CDMX), o simplemente les llama la atención el tema, les contamos que el costo para este posgrado será de 800 pesos para la comunidad de la UNAM y 2 mil 500 para el público en general.

Bad Bunny en la CDMX en su primera noche en el Estadio Azteca / Foto: David Barajas

Hablará sobre la importancia cultural, política y más dentro del reggaeton

Se impartirá por la doctora Ariadna Estevez López, del Centro de Investigación sobre América del Norte de la UNAM, quien hablará sobre la importancia política, cultural y de representación de la masculinidad dentro de la industria musical del reggaetón.

“El curso es para que se quiten las telarañas clasistas, racistas y de género que le traen al reggaetón”, dijo la doctora Ariadna a quienes se han rasgado las vestiduras por el anuncio. “Y de pasada aprendan sobre el colonialismo estadunidense y la cultura pop como resistencia y oposición”.

Foto: UNAM

Cabe mencionar que el cupo para este posgrado, que será de 10:30 am a 2 de la tarde, es limitado. Así que les recomendamos enviar el mail de inscripción a educacion-continua@posgrado.unam.mx, donde les darán más detalles al respecto.