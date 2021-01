Nostálgica sorpresa: Usuario encuentra en Google Earth a su padre fallecido hace siete años

El encierro durante la pandemia nos ha orillado a buscar todo tipo de maneras para pasar el rato. Y aunque parezca extraño, hay personas que buscan entretenerse lejos de las plataformas convencionales como las redes sociales o YouTube. Ese es el caso de un hombre en Japón quien se puso a ver qué encontraba en….Google Earth.

La curiosidad de este usuario –un poquito incentivada por el ocio– lo llevó a recorrer las calles de su natal Tokio a través de este mapa virtual, sin saber que se llevaría una gran y nostálgica sorpresa: vio a su padre, fallecido hace siete años, en una de las imágenes cargadas por el servicio.

Hombre se lleva una sorpresa en Google Earth

Tanto Google Maps como Google Earth son dos plataformas que nos han facilitado la vida en muchas ocasiones. Y bueno, no podemos negarlo: lejos de su función real, de repente a la gente le entra curiosidad por ‘visitar’ lugares a través de estas páginas (no te hagas, sabemos que tú también lo has hecho).

En un momento como el actual donde necesitamos cualquier distracción para pasar el rato en casa, el usuario de Twitter @TeacherUfo le entró a este paseo virtual en los servicios de Google. El hombre oriundo de Tokio andaba dándole un vistazo al barrio donde creció en dicha ciudad y justo cuando llegó al domicilio donde vivía cuando era niño, encontró en la imagen a su padre quien falleció hace siete años.

Recuerda con nostalgia a su padre

El usuario hizo zoom en la imagen de la casa y con nostalgia reconoció que el hombre parado a la puerta era su papá. En su posteo de redes sociales, el hombre explicó que posiblemente su señor padre estaba esperando a su mamá. “…Fui a ver la casa de mis padres en Google Earth, vi a mi padre que murió hace 7 años… Había una persona más adelante [en el mapa] así que cuando fui a verla, era mi madre. [Él] Estaba esperando a que su esposa regresara mientras tomaba un descanso“.

Desde luego, la nostalgia debió invadir a este curioso de internet pues incluso mencionó cómo era su papá e incluso pidió que -ojalá- no se actualizara la imagen de ese rumbo. “Mi padre era un hombre tranquilo pero amable, espero que Google no actualice la foto de este lugar”, añadió en su publicación. Sin duda, debió ser un momento lleno de grandes recuerdos.