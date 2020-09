¡Esto hicimos con las nuevas colecciones ‘DIY’ y ‘U Color’ de Vans!

Vans acaba de lanzar un par de colecciones enfocadas en incentivar la creatividad a través de la personalización de ropa y tenis. Por supuesto que desde que escuchamos de ellas, le echamos las manos encima. La primera es DIY, que incluye una serie de prendas básicas y un clásico Sk8-Hi, todo listo para modificarlo como se te antoje. La otra colección es la U Color, con dos pares Era a la orden para sacar el Van Gogh que llevas dentro. El equipo de Sopitas puso manos a la obra y estos fueron los resultados.

Alejandro, diseñador multimedia

Lo primero que pensé al ver que los tenis tenían una cuadrícula y fondo blanco como diseño base, fue en la época de escuela, los cuadernos con cuadrícula, tomar notas y dejarme llevar por la creatividad. Eso me inspiró para comenzar con mi diseño.

Inmediatamente pensé en los garabatos o doodles que solemos hacer mientras tomamos clase, mientras escuchamos la clase y de ahí partió la idea de ilustrar elementos que representen a Sopitas.com: música, deportes, cine, internet, memes, perritos y más.

Utilicé plumones negros y pintura acrílica color amarillo (color principal de Sopitas.com), combinan perfecto con el blanco del fondo y el resultado final es algo que se puede combinar con todo.

Quien vea mis Vans seguro reconocerá los doodles de una claqueta de cine, una página de internet, un micrófono y hasta al mismo Soups dentro de mi par de Vans. ¡Llevando a Sopitas.com en cada paso!

Pamela, diseñadora multimedia

Para el modelo U- COLOR floreado decidí usar la paleta de colores de Sopitas.com; amarillo, azul y magenta. Como la personalidad de la página, estos colores representan dinamismo, versatilidad y energía, características que comparte con Vans.

Al ser un diseño floral, me concentré en el uso del color y su significado. El amarillo es el color principal de Sopitas.com. Representa un lenguaje amistoso, alegre y característico de la página, presente desde la redacción hasta los visuales y esencia general.

La personalidad única del sitio, la representé con el color rosa, potente, llamativo, destacando del resto. Para este punto con el rosa y magenta mis Vans lucen llenos de energía y personalidad.

Para terminar usé un azul eléctrico, representando el lado dinámico, vibrante y versátil de Sopitas.com. Deportes, entretenimiento y música. Soy muy fan del resultado final tan alegre y lleno de energía. ¡Ya quiero llevar mis Vans a la calle!

Javier, marketing

Yo sabía que quería una sudadera y cómo la quería. Me encantan las hoodies pero con el calor que hace en la Gran Ciudad no está tan chido.

Así que en cuanto vi la sudadera de la colección DIY, de inmediato supe que le iba a recortar las mangas para hacerla más fresca. La misma sudadera trae impresas varías líneas de corte por dentro de las mangas para que decidas el largo que quieres.

Le puse mucha atención a la zona del logo de Vans. Esta hoodie trae un plumón y un parche incluídos, lo que me dio una idea de qué quería hacerle. Usando los colores de Sopitas.com (juro que no nos pusimos de acuerdo), coloreé el logo y me gustó mucho el resultado.

Así que decidí planchar el parche que incluye en la misma zona y darle acentos con los mismos colores que el logo. Si bien Vans no es una marca precisamente noventera, todo empezaba a tener una onda muy de finales del milenio. Así que agregué algunos de mis pines favoritos para empujar esta estética.

Finalmente, agregué unos cordones fosforescentes que tenía por ahí y vóilà! Mi sudadera noventera fresca Vans DIY estaba terminada y lista para rockearla.

Fer, coordinadora multimedia

Un clásico es un clásico y los DIY Sk8-Hi Tapere son un modelo que lo tiene todo. Mi turno para intervenir este modelo consistió en resaltar y conservar la silueta original de los tenis.

Vans da la oportunidad de personalizar los tenis marcando líneas de corte para poder hacerlos más cortos, pero para mí, el modelo original de botita tiene todo lo que me gusta. Pero sin duda en un par de semanas los pienso reinventar e ir haciéndolos más cortos y así estrenar estilo mes con mes, ¡tres tenis en uno!

Sopitas.com está presente en los colores negro y magenta, la combinación de estos dos colores más el color crema del modelo generan contraste y hace que se pueden combinar con todo tipo de ropa.

¡La clásica carita de Sopitas.com no podía faltar! Además usé líneas simples que siguen la estructura y modelo de los tenis, resaltando las costuras y silueta original. Sencillez, simplicidad y énfasis en lo importante. ¡Me gustan los clásicos y mis Vans lo saben!

Estas piezas están disponibles en tiendas Vans, Liverpool, Innvictus y Dportenis. Los precios van desde los 749 pesos en los tenis y 599 en ropa. Si alguna vez has tenido la espinita de diseñar tus propios tenis o darle rienda suelta a tu creatividad en una chamarra que se vea tal como siempre has soñado, estas colecciones de Vans son especialmente para ti. Y si te armas alguna de estas piezas, ¡compártenos tus creaciones!